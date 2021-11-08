美味大揭密!紐西蘭乳林霸主致勝秘訣 自營牧場職人精神成關鍵

圖／豐力富提供

天氣漸漸轉涼，沖泡一杯濃郁香醇的牛奶當作一日的開頭，不僅能補充每日所需的營養素，更能透過牛奶美好的滋味療癒心身。喜愛品嘗牛奶的你可知道，眾多奶粉品牌中誰才是真正的乳林霸主?2021年紐西蘭乳業雙料大獎《NZ Dairy Industry Awards》、《Ahuwhenua Trophy》多項得主皆為世界知名乳品品牌豐力富母集團-「恆天然」旗下牧場酪農，追求極致高品質的牧場職人將理念注入於牧場的經營當中，不僅帶動紐西蘭當地乳業發展，更造就了台灣人熟悉的豐力富奶粉純粹美味的好味道。

紐西蘭水草豐美的自然優勢 奠定高品質美味基礎

紐西蘭最令人印象深刻的就屬當地豐富的自然資源，這項優勢與當地乳業發展密不可分。英國雷丁大學食品與乳品博士林美貞表示，紐西蘭終年溫和的氣候及充沛的雨水，提供牧草肥沃的生長環境，當地廣大的腹地及10-20度氣溫更符合乳牛放牧的最適條件 ，因此恆天然豐力富自營牧場中的乳牛得以享受一年放牧300天、享用天然牧草無拘束的自在生活 ，可以說是乳牛生長的黃金地帶。林美貞教授進一步說明，上述優勢使恆天然旗下品牌豐力富所產出的產品，具有較高含量的不飽和脂肪酸(共軛亞麻油酸、omega-3)、β-胡蘿蔔素與維生素E ，讓大眾得以享用高品質好奶。

乳業大獎創造酪農良性競爭 自營牧場技術不斷升級

紐西蘭當地乳業發展蓬勃，恆天然在激烈的競爭中橫掃《NZ Dairy Industry Awards》、《Ahuwhenua Trophy》兩大競賽，共獲六大冠軍。深入探究乳業大獎-《New Zealand Dairy Industry Awards》，其評比項目包含牧場經營計劃、牛隻管理、牧場環境管理 等，而恆天然能自競爭激烈的比賽中勝出，自然歸功於牧場職人在其背後的層層把關，細心呵護。台灣知名成人奶粉品牌豐力富，身為恆天然集團旗下一員，最大優勢在於能從源頭自營牧場掌握環境、牛隻照護、一路把關至產品送到消費者手中的那一刻，是豐力富作為乳品專家的關鍵。

圖／豐力富提供

關鍵一：永續概念確保牧場環境零污染

想要獲得乳業大獎殊榮，先天環境優勢固然重要，但後天的百年傳承職人精神更是關鍵!回顧恆天然豐力富自營牧場的發展，當地乳業維護紐西蘭的純淨天然環境不受汙染，歸功於牧場職人的理想與堅持。因應在地不同牧場環境量身訂做牧場環境計畫，以水路區隔降低排泄物、肥料污染水路的機會，對於環境高度掌握。豐力富自營牧場中本屆Fonterra Responsible Dairying Award得主，更被評委們讚賞「對於氣候變化、排放概況有全面的知識水準。」。

關鍵二：重視牛隻生活品質 確保牛乳營養價值

乳業大獎更少不了牛隻飼養的評比，牧場職人對於牛隻的呵護是豐力富乳品高品質的關鍵。天然放牧的飼養方式讓牛健康自在的成長，讓牛隻可在低壓力的環境中成長更是對牛對社會的承諾。重視乳牛福利的自營牧場職人與動物福利團隊合作，共同評估乳牛的生活體驗，只為提高每一頭牛隻的福利 。同時嚴格把關牛隻的飲食，平均食用96%天然牧草 的草飼牛，產出的牛乳具更高的營養價值。

從產地到餐桌的用心 豐力富乳品專家造就紐西蘭的正宗好奶

橫掃紐西蘭乳業大獎的恆天然豐力富，承襲自營牧場優勢從源頭把關。集結近萬名牧場職人百年智慧，細心呵護環境、飼養牛隻及收成豐富營養的牛奶，不僅獲得到當地乳業大獎的肯定，更成功產出世界聞名的紐西蘭正宗好奶，讓台灣消費者大飽口福。