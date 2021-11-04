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國際旅展明登場！ 高鐵國旅聯票首參展 超狂優惠看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵宣布在國際旅展的優惠。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵宣布在國際旅展的優惠。圖／台灣高鐵公司提供

2021台北國際旅展將於明天在南港展覽館登場。台灣高鐵公司說，今年再度力挺國旅，推出國旅聯票、高鐵假期等多項優惠。TGo會員還可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠，歡迎民眾把握機會前往高鐵攤位（1樓I區1308）搶購。

今年首度參展的高鐵國旅聯票，提供搭配多樣化旅遊商品，加購高鐵車票享75折優惠，現場下單滿2000元再贈高鐵聯名絨毛玩偶1個；此外，現場下單高鐵假期，就可獲得高鐵聯名盥洗包1個，指定商品單筆訂單滿5000元，再送標準車廂對號座5折乘車券1張。

台灣高鐵表示，今年台灣高鐵攤位整體設計延伸「Be There」意象，向民眾展現「真實接觸」的品牌精神，巧思中更見驚喜，旅展期間也將舉辦各種趣味遊戲，與民眾趣味互動。將「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品帶來現場展示，希望讓民眾在參觀選購之餘，也可以拍照打卡，透過情境體驗。

台灣高鐵說，於旅展期間推出的超狂優惠驚喜無限旅遊商品包含：高鐵假期五星自由行，提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，滿5000元再贈標準車廂對號座5折乘車票兌換券1張，滿1萬元送2張，依此類推。

以平日兩人成行、台北出發且入住高雄國賓大飯店為例，每人只要2990元，相當於來回車票加10元即可輕鬆入住五星飯店。

此外，台灣高鐵說，針對老饕也推出高鐵假期饗宴之旅3日豐富行，產品特色包括安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的A Cut牛排；台中地區則入住日月千禧酒店，搭配米其林一星Forchetta晚餐饗宴。該行程更特別加碼贈送8小時的附駕遊。即日起至12月29日高鐵飯店聯票及交通聯票也推出多項超值優惠，歡迎旅客把握機會，依照旅遊喜好自主規畫遊程。

台灣高鐵聯名絨毛玩偶。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵聯名絨毛玩偶。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 車廂

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