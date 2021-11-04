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基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

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基捷、台鐵二擇一惹議 王國材急滅火：10年後再決定

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材說，第二階段還沒有這麼急作決定，只是先拋一個課題，捷運服務以後，看大家那個時候想法怎麼樣再做決定。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材說，第二階段還沒有這麼急作決定，只是先拋一個課題，捷運服務以後，看大家那個時候想法怎麼樣再做決定。記者邱瓊玉／攝影

基隆捷運爭議不休，八堵至基隆段究竟怎麼走，備受各界關注，交通部長王國材昨則是提到，八堵到基隆段希望要做，不過若台鐵和基隆捷運同時存在，兩者都很難營運。王國材的構想一出，立刻引發基隆民眾不滿，質疑交通部不食人間煙火，基隆市長林右昌更是急得致電給王國材溝通。

對此，王國材今在立院受訪時緊急滅火，強調基隆捷運分兩階段實施，第二階段是起碼是十年後的事情，昨天只是拋出規劃面、營運面的看法，但這個決定會是十年後的人來決定。

王國材表示，基隆捷運談了20年，過去找不到路廊，現在好不容易找到，可以服務更多使用者。第一階段從南港到八堵，八堵會設置轉運站，先讓基隆人習慣；第二階段則是第一階段營運一陣子後，起碼是十年後的事情。

王國材說，昨天只是拋出規劃面、營運面的看法，但這個決定是十年後，由那個時候的人、那時候的想法做決定。那個時候或許有不同想法，或許比較正確。

至於昨天提到的台鐵、基隆捷運二擇一，事前是否有和林右昌溝通過？王國材表示，交通部的想法是二擇一，不過地方有對台鐵的感情，以及現階段對台鐵的便利性，所以這兩個方向都會納入方案評估。

王國材說，第二階段還沒有這麼急作決定，只是先拋一個課題，捷運服務以後，看大家那個時候想法怎麼樣再做決定。

基隆捷運 王國材 台鐵

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