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鄭明典分析這兩個氣候因素 增加心血管疾病風險
環保署表示4日環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，汙染物較易累積；中南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。
中央氣象局局長鄭明典在臉書發文提醒，背風渦旋內，汙染擴散不易，黃色到橙色，是偏東風天氣形態下的空氣品質。
他表示，看公衛分析，PM2.5和第一波「低溫」這兩個因子，都會增加心血管疾病的就診率，不好的因子還有加乘作用，未來幾天要多關心自己和周邊長者的身體反應。
5日環境風場為偏東至東南風，西半部擴散條件仍稍差，午後竹苗以南地區臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
6日鋒面通過，北部及東半部地區降雨較明顯，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳；中南部地區仍易受光化作用影響致臭氧濃度上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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