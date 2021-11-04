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周日晚冷空氣襲台 專家分析下周最冷時間、恐12度低溫

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
下周一全台灣各地的氣溫都會明顯下滑，到下周五前全台灣都是偏冷的天氣，下周三、周四最冷，北部的低溫將下探12-14度，中南部也只有15-18度。本報資料照片
下周一全台灣各地的氣溫都會明顯下滑，到下周五前全台灣都是偏冷的天氣，下周三、周四最冷，北部的低溫將下探12-14度，中南部也只有15-18度。本報資料照片

今天持續受到東北風的影響，而且環境水氣偏多，天氣風險公司天氣分析師李知航說，大台北、基隆及東半部仍然容易下雨或飄雨，是比較濕涼的天氣。

李知航說，而今天東北風的風向會稍稍轉變為偏東風，也讓中南部都會位在背風側，風速微弱，排放的汙染物容易快速堆積，尤其南台灣的空氣品質目前預報來到「紅色-對所有族群不健康」等級，這樣的弱風環境預計會持續到周六。

明天台灣附近風向轉為東南風，北部天氣轉好，氣溫也會回升，中午高溫28-29度，中南部高溫更上看30-31度；而東半部、恆春半島則因為迎風面的關係，沿海仍容易有短暫陣雨，呈現東雨西晴的天氣型態。

周六北方一道微弱鋒面的尾端將掠過台灣，北部地區在下半天可能有短暫陣雨，其他地區天氣則大致不受影響。周末的天氣大致為北部、東半部多雲偶雨、微涼舒適，中南部天氣晴朗、日夜溫差大。

李知航說，天氣明顯轉折會從周日晚間開始，北方冷空氣大舉南下，下周一全台灣各地的氣溫都會明顯下滑，中部以北也會有降雨的機會。

他表示，這波冷空氣的影響會比較長，到下周五前全台灣都是偏冷的天氣，而且冷空氣的強度有機會來到冷氣團的等級，在下周三、周四是最冷的時間，北部的低溫將下探12-14度，中南部也只有15-18度。

而從降雨來看，在下周一、周二冷空氣影響的前期，北部、東半部偏向濕冷、容易下雨，下周三後轉為乾冷，中南部的天氣則持續穩定。

李知航說，冷氣團的定義是指台北氣象站的低溫來到14度以下。以11月上旬來說，這樣的冷空氣強度並不常見，上一次在11月上旬出現冷氣團已經可以回朔到1981年，也就是40年前。下周的氣溫和這週會有比較大的落差，在周末可以開始準備冬季衣物，做好禦寒的準備。

冷氣團 低溫

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