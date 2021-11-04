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周六鋒面接近 吳德榮：下周迎入秋最強冷空氣

聯準會月中開始縮減購債 美股再創新高

周六鋒面接近 吳德榮：下周迎入秋最強冷空氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天東北季風及華南中層雲系移出，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，南部晴時多雲；各地早晚偏涼，中南部白天微熱、日夜溫差大。北部20至27度，中部20至32度；南部22至32度，東部20至30度。

明天轉東南風，天氣回暖，北台白天高溫將升至30度左右。西半部皆為晴時多雲，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。

周六鋒面接近、周日鋒面通過，由於鋒面結構鬆散，北部、東半部偶有局部短暫雨，其他地區雲量略增。周日晚起氣溫逐漸下降。

他說，入秋最強冷空氣分兩股，第一股下周一、周二濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將降至14度左右。第二股下周三起乾冷空氣再南下，各地轉晴朗無雲。

他說，下周四、周五清晨冷空氣若與夜間輻射冷卻加成，則平地最低氣溫將可降至12度左右，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，此為模式末期的模擬，有科學極限的不確定性，是否會成為首波大陸冷氣團？應持續觀察模式的調整。

冷氣團 吳德榮 氣象局

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