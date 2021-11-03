深耕台灣近一甲子 台灣輝瑞再獲金商獎肯定

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台灣輝瑞大藥廠第三度榮獲國家級企業選拔獎項肯定，台灣輝瑞總裁葉素秋（右二）表示，將持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作。圖／台灣輝瑞提供
台灣輝瑞大藥廠第三度榮獲國家級企業選拔獎項肯定，台灣輝瑞總裁葉素秋（右二）表示，將持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作。圖／台灣輝瑞提供

在國內有企業界奧斯卡美譽的《金商獎》日前舉行頒獎典禮，14家外商企業榮獲｢優良外商｣。台灣輝瑞大藥廠今年再度獲獎，也是第三度榮獲此項國家級企業選拔獎項的肯定。台灣輝瑞總裁葉素秋致詞時，特別感謝政府為企業界塑造更友善的經營環境，將持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作，讓台灣站上國際舞台，一起發光發熱。

主辦單位中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，今年金商獎得主，除了對國家社會、經濟發展貢獻良多，更重要的是，各家得獎企業在全球Covid-19疫情衝擊下，不斷創新求變、克服疫情帶來的經營困境與難關，甚至對疫情的趨緩有所貢獻，為台灣帶來更豐沛的企業能量與韌性。

代表優良外商致詞的台灣輝瑞總裁葉素秋表示：「回顧過去一年，台灣面對嚴峻的挑戰，但是在政府的帶領、以及民間與企業的攜手合作之下，因而突破困境，並締造許多優異的表現。｣。她強調，非常感謝政府持續傾聽企業的聲音，並重視法規的透明度，以及與時俱進的予以更新。

葉素秋指出，再度榮獲優良外商的殊榮，這是對輝瑞在台深耕近一甲子的肯定，輝瑞是國內第一家成立的外商藥廠，在健康產業中肩負著許多責任與期許，未來將持續引進新藥，幫助更多台灣病患，並投入資源以及培育人才，引進創新的觀念與技術，「輝瑞一定會更加兢兢業業地為提升台灣整體醫療環境而努力。」

葉素秋表示，為促進台灣醫界與國際的交流，輝瑞每年平均有50 件臨床試驗在台灣進行，近年來著力於癌症精準醫療、基因治療及預防、治療新冠肺炎的口服藥物等領域，輝瑞期待與各界有更多的互動與交流，讓台灣的生物醫療產業能夠有更多機會與國際接軌，造福更多的病患。

台灣輝瑞大藥廠第三度榮獲國家級企業選拔獎項肯定，台灣輝瑞總裁葉素秋表示，將持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作。圖／台灣輝瑞提供
台灣輝瑞大藥廠第三度榮獲國家級企業選拔獎項肯定，台灣輝瑞總裁葉素秋表示，將持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作。圖／台灣輝瑞提供

輝瑞 疫情 新冠肺炎

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