糖尿病三高長者「腳麻」別輕忽 延遲就醫恐截肢

老人家容易腳酸、腳麻，大多人以為是正常退化常忽視。醫師提醒，民眾行走後腿部肌肉發生缺血、疼痛，休息後又恢復正常，可能是「間歇性跛行」，是周邊動脈阻塞所造成，容易誤認是退化性疾病，若未及時處理，可能導致腿部缺血發黑、肌肉溶解，嚴重恐截肢。

周邊動脈阻塞疾病在台盛行率約15.6至32%，台北榮民總醫院心臟血管外科主治醫師陳沂名表示，周邊動脈阻塞與許多心血管疾病相同，都是由不良的生活習慣或三高慢性病所引發的血管病變，好發於50至60歲的民眾。他表示，多數慢性病民眾會注意心血管疾病，卻忽略下肢可能出現周邊動脈阻塞。

高雄長庚醫院胸腔及心臟血管外科主治醫師顏旭霆表示，周邊動脈血管疾病有四、五成的病人無症狀，初期的症狀輕微，常被認為是退化性關節炎，認為走路腳麻了，休息一下就恢復，若從間歇性跛行演變到缺血病變時，末梢組織可能已壞死，像是剪指甲時傷口持續好不了。

周邊動脈阻塞疾病分為四級，顏旭霆表示，第一級患者症狀輕微，多為腳部冰冷或出現腳麻，但有些患者完全沒有症狀出現；第二級患者腿部動脈阻塞，開始出現間歇性跛行的症狀；第三級患者阻塞嚴重，腿部即使在休息狀態下仍會疼痛；第四級動脈幾乎完全阻塞，腿部出現壞死或壞疽的現象。

顏旭霆說，周邊動脈血管疾病患者男性佔多數，長期抽菸、交際應酬等，不僅是動脈粥狀硬化惡化指標，也增加心血管疾病及腦血管疾病的死亡率，建議民眾應早期篩檢，發現罹病應儘早治療，減少併發症及恢復生活品質。

顏旭霆表示，治療周邊動脈阻塞手術目前以外科繞道手術為主，屬於健保給付，傷口較大且須耗費較長時間復原；另有周邊氣球導管手術，透過局部麻醉，從鼠蹊部或手腕等處動脈穿刺進入周邊血管，撐開血管增加血流量的方式，或可放入支架或搭配斑塊旋切術刮除斑塊，傷口較小對病人利大於弊，不過手術效果也有限，且為自費手術單價偏高。

一名60多歲男性患者居住金門，腳痛多年不良於行，疫情期間症狀加劇，躺著或坐著都疼痛，因擔心疫情不敢就醫，忍痛三個月後，兒子驚訝發現父親腳步發黑、失去知覺，緊急送往當地醫院搶救。醫院協助轉往北榮診治，經過手術後幸運保住雙腿。

陳沂名表示，若6小時黃金時間內若沒有打通血管，有很高的機率必須截肢，若發現腿腳麻痛的症狀就應該警覺，拖到動脈完全阻塞才到醫院尋求協助，往往錯過黃金搶救期。平時亦摸「腳脈搏」自我檢查，若血管疏通則正常，若摸不到或無脈搏，應該就醫檢查。

顏旭霆表示，會先評估民眾症狀嚴重程度，給予不同醫療建議，若只是間歇性跛行，可以先用運動或藥物改善，或持續疼痛或傷口不會好，要趕快打通血管，否則可能進展到截肢。更提醒民眾應調整飲食及作息，避免術後仍有機會復發。