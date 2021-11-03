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再創台灣流行文化新高峰 TCCF創意內容大會下周三登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
創意內容大會TCCF（Taiwan Creative Content Fest）今日於台北101五樓「双融域」空間舉行，並以沉浸式體驗展現年度宣傳影片。圖 / 文策院提供
創意內容大會TCCF（Taiwan Creative Content Fest）今日於台北101五樓「双融域」空間舉行，並以沉浸式體驗展現年度宣傳影片。圖 / 文策院提供

2021年第二屆「創意內容大會TCCF（Taiwan Creative Content Fest）」即將在11月10至14日於松山文創園區登場。主辦單位「文化內容策進院」今日舉辦會前記者會，並邀請到文化部政務次長李靜慧、董事長丁曉菁、院長李明哲、黃子佼，以及本次策展人王騰崇、黃偉倫，除了一覽展會全貌，並提前為大會與年度規劃揭露亮點。

文化部政務次長李靜慧指出，因為分眾、疫情的來臨，內容產業有著大量變化，而文策院與文化部則以團隊的形式合作，嘗試幫助台灣流行文化與世界接軌、同時創造產值。文化策進院董事長丁曉菁則表示，產量不足、資金趨於保守、國際通路的挑戰，是當今內容產業面對的三個關鍵點，而「創意內容大會」的前身則是由「台北電視內容交易及創投媒合會」轉型而來，文策院接手創意內容大會後，在文策院跟民間業者共同投資等多管齊下，目前為止已有超過40個製作夥伴合作達成與國際資金媒合、接軌，同時文策院與民間業者的共同開發案，更高達100個以上，成果豐沛。

文策院院長李明哲致詞時則分析，2021年的創意內容大會TCCF將有「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」與「未來內容展」三大區塊，並分享今年展會的五大亮點。例如參展作品的類型多元，總量較先前增加了26%；精準媒合服務升級則針對不同主題、族群舉辦活動，尤其專業主題場更可提高媒合成功機率；IP Meetup則是今年新開設的平台，並鼓勵內容作者可加入網站、登錄作品與名字，可增加為國外買家接觸的機會，類似內容產業的LinkedIn；李明哲並進一步分析，例如產業論壇不僅是告訴大家什麼是未來，更在於激盪出彼此的想法、更多可能，而多元的VR、AR以致沉浸式體驗，則需要人們去體驗、感受，並練習內容產業未來的新敘事模式。

包含「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」，與「未來內容展」，將在11月10日起至11月14日止、為期五天，於松山文創園區、台北文創大樓、南向製菸工廠、巴洛克花園中舉辦。更多資訊詳情，亦可登錄TCCF網站查詢。

文策院院長李明哲（右）與黃子佼展現好默契，一同介紹今年展會亮點。圖 / 文策院提供
文策院院長李明哲（右）與黃子佼展現好默契，一同介紹今年展會亮點。圖 / 文策院提供
文化部政務次長李靜慧今日到場並致詞。圖 / 文策院提供
文化部政務次長李靜慧今日到場並致詞。圖 / 文策院提供

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