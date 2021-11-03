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藥物與柑橘類水果同吃恐致命？ 連吃蘋果也會影響藥效

香港01 / 林芷瑩
並非每種水果都適合任何人食用，其中葡萄柚及柚子更是與不少藥物相冲，嚴重的有機會引起休克，甚至是危及性命。 圖／ingimage
並非每種水果都適合任何人食用，其中葡萄柚及柚子更是與不少藥物相冲，嚴重的有機會引起休克，甚至是危及性命。 圖／ingimage

近年，現代人追求健康飲食，例如用餐時要多菜少肉或轉為食素，甚至將水果當成主食。蔬果蘊含多種維生素及礦物質，有益身體健康。

但要留意的是，並非每種水果都適合任何人食用，其中葡萄柚及柚子更是與不少藥物相冲，嚴重的有機會引起休克，甚至是危及性命。

江蘇常州60歲的王女士血壓偏低，平日需要服藥控制；她日前吃完葡萄柚後卻引起低血壓休克，險些喪命。經醫生檢查，王女士的血壓一度低至50，經搶救後轉危為安。

中國常州市第二人民醫院臨床藥學部藥師唐麗丹介紹，葡萄柚本身對血壓沒有任何影響，但與降血壓藥會有相冲，導致藥物在體內的濃度增加、藥效增強，令血壓下降過低。

有研究顯示，與葡萄柚有相互作用的藥物超過85種，其中有43種可能會產生嚴重的副作用，例如常用的降脂藥「阿托伐他汀」、降血壓藥「非洛地平」、抗心律失常藥「胺碘酮」等，還有一些抗腫瘤藥物。唐麗丹建議，若服藥患者想吃柑橘類的水果，最好在服藥72小時後再食用。

據香港衞生署介紹，葡萄柚會抑制腸道中一種酶，減低藥物的代謝，增加引致藥物副作用的風險。此外，蘋果和橘子同樣會與藥物產生相互作用，導致藥物被吸收入血的水平下降，包括抗敏感藥「非索那定」、「西替利嗪」、「氯雷他定」等。

延伸閱讀：

盡早治療達U=U防愛滋病傳播 妥善管理身心健康提升感染者生活質素

服降血壓藥不能吃柚子橙？高血壓宜吃蕉梨6種水果

文章授權轉載自《香港01》

柑橘 藥學 高血壓 患者

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