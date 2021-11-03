快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗「戒菸、向菸說不」競賽 今年1040人加入戒菸行列

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局舉辦的「戒菸、向菸說不」競賽，今年有1040位民眾透過二代戒菸服務計畫加入戒菸行列。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局舉辦的「戒菸、向菸說不」競賽，今年有1040位民眾透過二代戒菸服務計畫加入戒菸行列。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局舉辦的「戒菸、向菸說不」競賽，今年有1040位民眾透過二代戒菸服務計畫加入戒菸行列，遠離菸害降低罹癌風險；衛生局為增強戒菸者決心並獎勵成功達標者，配合競賽設立57個獎項，今天舉辦抽獎，由縣長徐耀昌與來賓公開抽出各獎項的幸運兒，第一大獎為65吋液晶電視。

上午的抽獎活動，徐耀昌、衛生局長張蕊仙、科長林淑慧並頒獎表揚致力推動戒菸服務的合約醫療院所和社區藥局，今年醫院組前3名依序是為恭、大千及弘大醫院；藥局組前3名依序為泰安診所、小太陽小兒科診所及楊國君診所，徐耀昌感謝醫療院所和藥局提供專業服務協助鄉親戒菸，營造無菸、清新大環境。

徐耀昌從2009年迄今已戒菸12年，在各項戒菸活動中儼然成為最佳代言人，今天也現身說法，與來賓分享其戒菸心路歷程和經驗。他表示，2009年菸害防治條例修正施行時，他一方面覺得修法者應帶頭遠離菸害，加上久咳未癒的困擾，此外也覺得抽菸燒錢很浪費，二手菸對親友健康也有危害，因此下定決心戒菸。

抽獎活動邀客籍歌手夏以儷獻唱2首客家歌曲暖場，她特別致贈首張專輯「貓貍細妹」給徐縣長，讚許徐縣長戒菸的毅力，並鼓勵更多人都加入戒菸行列。

徐耀昌表示，衛福部國民健康署自2012年推出二代戒菸服務計畫，廣泛在醫療院所、衛生所及社區藥局提供戒菸服務，透過醫療院所的衛教師或社區藥局藥師專業衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者，都能得到強有力的協助，接受戒服3至6個月後，還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動力與意志力，樂見每年都有上千名鄉親響應並遠離菸害行列。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗縣衛生局辦理「戒菸、向菸說不」競賽並安排57個獎項，今天舉行抽獎，由縣長徐耀昌與來賓公開抽出各獎項的幸運兒，第一大獎為65吋液晶電視。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局辦理「戒菸、向菸說不」競賽並安排57個獎項，今天舉行抽獎，由縣長徐耀昌與來賓公開抽出各獎項的幸運兒，第一大獎為65吋液晶電視。記者胡蓬生／攝影
客籍歌手夏以儷（左）獻唱2首客家歌曲暖場，並致贈首張專輯「貓貍細妹」給徐縣長。記者胡蓬生／攝影
客籍歌手夏以儷（左）獻唱2首客家歌曲暖場，並致贈首張專輯「貓貍細妹」給徐縣長。記者胡蓬生／攝影

戒菸 衛生局 徐耀昌

延伸閱讀

全國中學田徑賽、中正盃大學籃賽登場 苗栗迎上萬人潮

全國中等學校田徑賽明在苗栗登場 3000選手齊聚拚佳績

一日兩公司分別捐贈口罩、童書繪本 苗栗學子受惠

苗栗縣大閘蟹評鑑競賽 特等獎陳英傑

相關新聞

居家檢疫不可僥倖共用衛浴！研究：三壞習慣增感染風險

為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬入境檢疫規定，與疫苗接種程度無關，非重點高風險國返台旅客入境第10天P...

彷彿在用槓鈴跳舞 舉重女神郭婞淳：用一輩子做好一件事情

與重量對抗，用槓鈴和身體的平衡跳出一支優雅的舞，從幾乎要因傷結束選手生涯，到奪下東京奧運金牌，郭婞淳的故事勵志之外，有更多關於女人的柔軟、韌性與美麗。

冷空氣8日到北市低溫探14度 下週先濕冷後乾冷

氣象局今天表示，預估8日起冷空氣南下，強度達東北季風或大陸冷氣團等級，台北市低溫約攝氏14度，空曠地區可能再低2、3度；...

洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，...

帛琉跨年包機來了！KKday早鳥33,999元起、1元再抽萬元

想出國跨年不是夢！KKday今（3日）宣布跨年包機方案，將與中華航空合作推出12月29日（三）出發、1月1日（六）返台的...

苗栗「戒菸、向菸說不」競賽 今年1040人加入戒菸行列

苗栗縣衛生局舉辦的「戒菸、向菸說不」競賽，今年有1040位民眾透過二代戒菸服務計畫加入戒菸行列，遠離菸害降低罹癌風險；衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。