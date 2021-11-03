苗栗「戒菸、向菸說不」競賽 今年1040人加入戒菸行列

苗栗縣衛生局舉辦的「戒菸、向菸說不」競賽，今年有1040位民眾透過二代戒菸服務計畫加入戒菸行列，遠離菸害降低罹癌風險；衛生局為增強戒菸者決心並獎勵成功達標者，配合競賽設立57個獎項，今天舉辦抽獎，由縣長徐耀昌與來賓公開抽出各獎項的幸運兒，第一大獎為65吋液晶電視。

上午的抽獎活動，徐耀昌、衛生局長張蕊仙、科長林淑慧並頒獎表揚致力推動戒菸服務的合約醫療院所和社區藥局，今年醫院組前3名依序是為恭、大千及弘大醫院；藥局組前3名依序為泰安診所、小太陽小兒科診所及楊國君診所，徐耀昌感謝醫療院所和藥局提供專業服務協助鄉親戒菸，營造無菸、清新大環境。

徐耀昌從2009年迄今已戒菸12年，在各項戒菸活動中儼然成為最佳代言人，今天也現身說法，與來賓分享其戒菸心路歷程和經驗。他表示，2009年菸害防治條例修正施行時，他一方面覺得修法者應帶頭遠離菸害，加上久咳未癒的困擾，此外也覺得抽菸燒錢很浪費，二手菸對親友健康也有危害，因此下定決心戒菸。

抽獎活動邀客籍歌手夏以儷獻唱2首客家歌曲暖場，她特別致贈首張專輯「貓貍細妹」給徐縣長，讚許徐縣長戒菸的毅力，並鼓勵更多人都加入戒菸行列。

徐耀昌表示，衛福部國民健康署自2012年推出二代戒菸服務計畫，廣泛在醫療院所、衛生所及社區藥局提供戒菸服務，透過醫療院所的衛教師或社區藥局藥師專業衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者，都能得到強有力的協助，接受戒服3至6個月後，還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動力與意志力，樂見每年都有上千名鄉親響應並遠離菸害行列。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康