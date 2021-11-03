ITF旅展周五登場！住宿券12折殺最大 海外產品也現身

年度最大旅展「2021 ITF台北國際旅展」將於周五(11/5)開展，今年因疫情，參展攤位數較往年減少約六成，其中，「海嘯第一排」的飯店業及旅行社參展意願低，飯店多轉往線上旅展、實體參展約少2/3，旅行社僅剩雄獅及宏祥兩家。各家主打國內旅遊，下殺幅度也創歷年之最；各國觀光局則以遊戲與體驗、贈伴手禮強化旅行記憶。

ITF台北國際旅展今年邁入第35年，向來以全台規模最大、歷史最悠久著稱，往年4天展期也是「票房保證」，未開展就排長龍，也曾發生刷卡機使用頻率過高爆掉、票券來不及補印等盛況；近幾年線上旅展人數攀升，去年線上與實體佔比多已達五比五或六比四，今年預估線上成長更快，因此，參展業者也主打「實體獨賣」的特色商品攬客。

晶華酒店線上開展第5天，銷售業績已達三千多萬，較去年成長兩成，業者表示，明年上半年出境旅遊仍不樂觀，消費者多把預算放在國旅的餐券與住宿券，不少福委會、公司行號已懂得「聰明消費」、先訂位再買券。今年晶華住宿券組合也創歷年最多，優惠低至12折，線上反應最佳的是「雙城假期」6,999元，實體旅展再送「滿萬送5千」的禮遇券，預估線上加上實體旅展營收可望破億。

凱撒飯店集團線上旅展也較往年提早開跑，現場獨賣「南北聯賣」的住宿券，7家飯店南北各選一晚5千元，十分划算；寒舍集團實體旅展限定「探索廚房+十二廚」餐券、4客4,600元；大地酒店則主打「「每日一物」，包括終年不打折的招牌剁椒魚頭、稻香大地牛等7折起；圓山飯店旅展現場指定販售「平假日宴會通用抵用券」買20送2；力麗威斯汀線上旅展成長兩成，實體則享滿額加碼。

美福飯店指出，實體旅展主要消費群為中高齡者，因電子票券分券使用不方便，也更習慣紙本券，六成業績來自旅展現場，展期消費滿1萬2千元、可以4,020加購一張住宿券。台北萬豪酒店旅展獨賣的住宿券18折起、4,666元送早餐。

往年海外旅遊炒得火熱的旅行社，雄獅今年挑大樑，除了國內賞楓、跨年、鐵道旅遊外，也開賣海外自由行商品，價格較疫情前漲約1~2成，品牌策略總經理游國珍認為，截至目前，全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，符合條件入境可免隔離，為此規畫國際票券、海外自行等商品，為國境開放做好準備。

疫情下，今年旅展仍有40個國家地區參展，日、韓分別打造在地場景與節慶，有秒出國之感；台灣觀光協會也規畫旅遊論壇，議題聚焦「與疫情共存」，思考如何開創疫後旅遊新市場；現場也有全台觀光工廠合作的DIY體驗區，可以邊買邊玩。

資訊：

展期：11/5~11/8

地點：台北南港展覽館