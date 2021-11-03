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肺癌病友群像／病友願部分負擔：想守護我的家與孩子

聯合報 / 記者林琮恩／台北即時報導
每次回診領藥，Eva總是特別緊張，深怕「救命藥」有所缺漏，她說，自己實屬幸運，許多病友得不到給付，甚至需透過管道購買「孟藥」。記者林琮恩／攝影
每次回診領藥，Eva總是特別緊張，深怕「救命藥」有所缺漏，她說，自己實屬幸運，許多病友得不到給付，甚至需透過管道購買「孟藥」。記者林琮恩／攝影

細細數著28顆救命藥，45歲的Eva為肺癌第四期病友。據說，這一顆藥原本要價1萬4千元，所幸健保提供給付，她每次回診只要付近百元的醫療費用，「沒有健保的話，我就算賣房子也吃不起抗癌藥。」；抗癌一年半，看著高三兒子跟國小龍鳳胎逐漸長大，一個家庭的小小幸福得以持續被守護。

Eva是再普通不過的家庭主婦，因長時間腰痠背痛，加上經期不順，為求謹慎而就醫檢查，診斷結果竟是肺腺癌四期，右側肺部有顆3.5公分的腫瘤，且已骨轉移，癌細胞蔓延全身骨骼，這是她骨頭痠痛的真兇。初聞確診消息，Eva回憶，自己一滴淚也沒落下，直到和陪伴她看診的丈夫坐回車內，眼淚才潰堤。

「醫師說，肺癌四期已經無法治癒，只能想辦法延續生命。」罹癌一事對Eva而言，實在太震撼、太難以接受。過去，因治療武器欠缺，晚期肺癌患者平均存活期僅有數月，確診的當下，患者往往需要開始準備與家人道別。

幾經思量，Eva選擇先告訴當時就讀高二的大兒子（後稱哥哥），「萬一我走了，他要和爸爸一起承擔起這個家。」Eva敲門進房告知大兒子自己罹患肺癌，且已是四期。她說，「那是永生難忘的一幕」，哥哥聽她說完後，低下頭靜靜地流下淚，「從那一刻起，高中還在叛逆期的他，彷彿一夜長大。」此後的日子裡，哥哥宛如成熟的小大人。

想到暱稱為「雙寶」的龍鳳胎剛上小學三年級，Eva糾結不已，「身為人母，最放不下的一定是孩子。」Eva透露，至今仍瞞著才九歲的一對龍鳳胎，「他們還那麼小，要怎麼理解『肺癌』跟普通生病不一樣，可能帶走媽媽？」告知是一個好難好難的功課。

幸運的是，在Eva確診肺癌的二〇二〇年初，第三代肺癌癌症藥物恰好通過健保給付。藉由新一代的藥物，肺癌患者的存活期有機會可延長。若未納入健保，患者須自費使用，每月藥費可高達42萬。然而，此藥物健保給付的門檻很高，患者須符合特定基因突變條件，且不能有腦轉移。

Eva把一切希望寄託於此健保藥物上，等待基因檢測結果的兩週時間中，備嚐煎熬，她坦言，「想到有可能要自費，心裡非常不安，甚至跟丈夫商量過要賣房子籌錢。」檢測結果出爐，Eva符合給付標準，得以在不拖垮經濟的前提下，使用肺癌藥物。

她說，每次回診領藥都非常緊張，仔細地計算藥袋中的藥丸數量，深怕漏拿了；走在路上，更是緊抱著裝著藥物的皮包，她笑稱，「你（指歹徒）可以搶我的錢包、手機，可千萬別搶走我的救命藥。」

擔心自己罹患肺癌，孩子也可能帶有遺傳基因，增加罹癌風險，Eva替家中三個孩子，重新檢視保險方案，為的是若有需要的那天到來，孩子不必因無法負擔高昂藥費而錯失治療機會。

Eva每天陪著孩子上學、溫習功課，得以持續守護著家庭，如此平淡而溫馨的小日子，是在健保守護的大傘下，得以遮風避雨。看著新聞不斷重複著「健保破產」，她也十分憂心，若真如新聞所言，有一天健保會垮台，未來須完全自費負擔藥費，甚至因為健保財務困窘，而難以引進價位較高的治療藥物，Eva說，現在每次看診只需負擔不到千元的金額，「我願意平常就多付一點健保費，有一天當我需要的時候，請幫助我。」

Eva深知，或許未來的某一天，她的身體將對現在使用的肺癌藥物產生抗藥性。屆時，她需要的第四代藥物，目前仍不知在何處。這是Eva心中潛伏的恐懼，每當想起此事，罹癌至今心境已轉趨樂觀的她，想到孩子仍會忍不住紅了眼眶。

癌症患者有年輕化趨勢，新藥治療能幫助癌友擁有很好的生活品質及社會貢獻。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，Eva是台灣癌症基金會服務的病友，非常幸運地能使用到健保署快速通過的標靶藥物，然而肺癌為台灣新國病，沒有基因突變的肺癌病友約佔四成，這群病人無法使用標靶藥物，而必須有其他的用藥選擇，像是免疫治療，然而健保因資源有限，不得不限縮給付條件。

為幫助癌友更快獲得新藥的健保給付，不致落於「全有或全無」的困境，台灣癌症基金會於2019年啟動「新藥與新科技部分負擔民眾願付價格」研究，結果發現，72%癌症病友願意共同負擔，其中67％願意每個月負擔2萬元，取得創新藥物的治療，提升存活率。

台灣癌症基金會呼籲成立「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」，體現癌友共同負擔概念，降低癌友財務負擔，增加新藥可近性。

台大醫院腫瘤醫學部的門廊，Eva不知已走過多少遍，家住外縣市的她，每一段時間都需搭乘火車北上，回診領藥或照電腦斷層，檢查肺部腫瘤有無變大或擴散。記者林琮恩／攝影
台大醫院腫瘤醫學部的門廊，Eva不知已走過多少遍，家住外縣市的她，每一段時間都需搭乘火車北上，回診領藥或照電腦斷層，檢查肺部腫瘤有無變大或擴散。記者林琮恩／攝影
得知Eva罹癌後，大兒子「哥哥」成熟許多，花時間照顧弟妹，也利用機會陪伴媽媽，或一起北上到台大醫院看診，成為最溫暖的支柱。記者林琮恩／攝影
得知Eva罹癌後，大兒子「哥哥」成熟許多，花時間照顧弟妹，也利用機會陪伴媽媽，或一起北上到台大醫院看診，成為最溫暖的支柱。記者林琮恩／攝影
Eva以手指比劃出胸口腫瘤大小，治療近一年半，右側肺部的腫瘤已由3.5公分縮小至1.5公分，她不禁感嘆，小小一顆腫瘤，竟是令她人生翻盤的元兇。記者林琮恩／攝影
Eva以手指比劃出胸口腫瘤大小，治療近一年半，右側肺部的腫瘤已由3.5公分縮小至1.5公分，她不禁感嘆，小小一顆腫瘤，竟是令她人生翻盤的元兇。記者林琮恩／攝影
肺腺癌病友Eva近日因膝蓋不適北上回診，會是骨轉移惡化嗎？她佇立於台大醫院舊棟大樓一扇大型落地窗前。記者林琮恩／攝影
肺腺癌病友Eva近日因膝蓋不適北上回診，會是骨轉移惡化嗎？她佇立於台大醫院舊棟大樓一扇大型落地窗前。記者林琮恩／攝影
罹癌後，Eva常提醒自己保持樂觀，在家人的陪伴和支持下，好好度過每一天，圖為Eva和哥哥兩人坐在公園長椅上談心。記者林琮恩／攝影
罹癌後，Eva常提醒自己保持樂觀，在家人的陪伴和支持下，好好度過每一天，圖為Eva和哥哥兩人坐在公園長椅上談心。記者林琮恩／攝影
原先還有些叛逆的哥哥，磨平了稜角，更願意花時間陪伴媽媽；忙於照顧雙寶的Eva，和哥哥的關係也在這段期間內變得更為緊密。記者林琮恩／攝影
原先還有些叛逆的哥哥，磨平了稜角，更願意花時間陪伴媽媽；忙於照顧雙寶的Eva，和哥哥的關係也在這段期間內變得更為緊密。記者林琮恩／攝影
即便罹患肺癌，Eva仍以處處為家人著想，以家人的喜好為優先，和哥哥到台北母子聚會時的餐廳選擇，也以哥哥的偏好為考量。記者林琮恩／攝影
即便罹患肺癌，Eva仍以處處為家人著想，以家人的喜好為優先，和哥哥到台北母子聚會時的餐廳選擇，也以哥哥的偏好為考量。記者林琮恩／攝影
回醫院看診領藥服用，讓Eva生命綻放時間得以延續，她說，藥物雖無法根治肺癌，卻能讓她維持正常生活機能，把握當下與丈夫及三個孩子相處。記者林琮恩／攝影
回醫院看診領藥服用，讓Eva生命綻放時間得以延續，她說，藥物雖無法根治肺癌，卻能讓她維持正常生活機能，把握當下與丈夫及三個孩子相處。記者林琮恩／攝影
不到五十歲，一對雙胞胎孩子才剛上小學，原先還規劃重返職場的Eva，因發現罹患肺腺癌四期，每一步都變得沈重。記者林琮恩／攝影
不到五十歲，一對雙胞胎孩子才剛上小學，原先還規劃重返職場的Eva，因發現罹患肺腺癌四期，每一步都變得沈重。記者林琮恩／攝影

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