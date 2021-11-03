快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

婦人起床後天旋地轉 醫師替她轉轉脖子就好了！

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名婦人日前起床突然頭暈，檢查罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」經神經內科醫師孔勝琳為她施行「耳石復位術」，僅10多分鐘就讓她痊癒。圖／長安醫院提供
一名婦人日前起床突然頭暈，檢查罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」經神經內科醫師孔勝琳為她施行「耳石復位術」，僅10多分鐘就讓她痊癒。圖／長安醫院提供

一名婦人日前起床突然頭暈、差點跌倒，站起來時更是感覺暈眩的天旋地轉，醫師診斷她罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」，也就是俗稱的耳石症。經過為她施行「耳石復位術」，不需吃藥，僅10多分鐘就痊癒；婦人驚奇的說：「脖子扭一扭就不暈了，好神奇」。

長安醫院經神經內科醫師孔勝琳說，耳石症是人類盛行率最高，也是門診最常見造成暈眩發作的原因。典型的症狀是患者會在改變姿勢的同時，例如躺下去、坐起來、翻身時，或轉頭時的那一瞬間，誘發持續幾秒鐘至2分鐘的嚴重天旋地轉暈眩，並可能伴隨嚴重噁心、嘔吐、心悸及冒冷汗等症狀。

他說，治療方面，最有效且治本的方法為「耳石復位術」透過專業判斷，快狠準找出是哪條半規管裡卡了耳石，之後順著半規管的方向引導耳石，將耳石倒出半規管，患者就立刻不暈了。

孔勝琳說，暈眩是許多患者長期嚴重的困擾，建議有暈眩困擾的患者，尋求專業的神經科專科醫師診治，確切診斷，以排除嚴重中樞性因素如腦瘤，腦中風，腦脊髓液外漏等所造成的暈眩，並針對真正病因，有效治療才是上策。

若暈眩是耳石症所致，吃止暈藥只能治標不治本，只是多讓身體承受化學藥物的負擔而已。有效的耳石復位術才是真正快速，且可立即見效的根本治療。

患者 醫師 腦中風

延伸閱讀

影／神功護體？他被車衝撞輾過 起身照樣砸車

排尿困難苦不堪言 男接受攝護腺動脈栓塞術後擺脫尿管

李亦捷、陳漢典「卯起來吻」被虧：他感覺飢渴很久！

溫妮生了！「小孩」爸爸是阿達

相關新聞

居家檢疫不可僥倖共用衛浴！研究：三壞習慣增感染風險

為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬入境檢疫規定，與疫苗接種程度無關，非重點高風險國返台旅客入境第10天P...

洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，...

彷彿在用槓鈴跳舞 舉重女神郭婞淳：用一輩子做好一件事情

與重量對抗，用槓鈴和身體的平衡跳出一支優雅的舞，從幾乎要因傷結束選手生涯，到奪下東京奧運金牌，郭婞淳的故事勵志之外，有更多關於女人的柔軟、韌性與美麗。

婦人起床後天旋地轉 醫師替她轉轉脖子就好了！

一名婦人日前起床突然頭暈、差點跌倒，站起來時更是感覺暈眩的天旋地轉，醫師診斷她罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」，也就是俗稱...

長榮文苑嘉義酒店榮獲金級環保旅館 呼應全球節能減碳

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），正在英國舉行，呼應節能減碳全球趨勢，嘉義縣環保局與長榮文苑嘉...

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

南投69歲林姓阿嬤吃飯喜歡配破布子，又吃了不少甜柿，近日覺得胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經內視鏡檢查，發現胃裡面有顆拳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。