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護眼保健怎麼吃？這些營養素很重要

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
日常護眼，從定期檢查與飲食攝取做起。 圖片來源/unsplash
日常護眼，從定期檢查與飲食攝取做起。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「護眼保健」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護眼保健熱門關注焦點，以及五大護眼營養素網路聲量排行。

在大量使用各式3C產品的科技時代，現代人一天花了許多時間盯著手機、電腦，因此時常出現眼花、眼酸等文明病，這也讓護眼保健成為許多人重要的健康課題之一，而究竟護眼保健相關議題都在討論什麼？護眼營養素又該怎麼吃呢？

日常護眼，從定期檢查與飲食攝取做起

護眼保健的討論內容豐富，其中從「醫師」、「手術」、「治療」等熱詞，可發現民眾在護眼保健討論上，格外關注「療程」方面資訊，像是有網友就會詢問「台北有推薦哪個醫師嗎？想要雷射」，或是討論「哪個眼科評價好？」等，每每都能帶動民眾熱烈回應，紛紛留言推薦心目中的好醫院及好醫師。

護眼保健網路熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
護眼保健網路熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，網友對於視力的「日常保健」也有許多討論，像是「食物」方面，時常出現「什麼食物才能攝取到葉黃素」等貼文，其中部分網友認為「還是吃保健食品最快吧」、「還要特別去買菜真的太麻煩」，但也有人表示「能從原型食物裡吃到最好，保健食品很多添加物」，而除了飲食方面，許多民眾也會選擇從「防曬」方面著手保護眼睛，以抗UV的太陽眼鏡過濾紫外線，降低眼睛病變的可能性。

另外，也有許多民眾聚焦於可能導致眼睛病變的「相關疾病」，例如「白內障」、「乾眼症」等，像是日前有網友分享「白內障手術心得」，除了提供手術、健保相關資訊外，也詳細介紹術後照顧及保健方式，讓許多網友直呼「真的是最熱心的分享」、「謝謝分享！很實用」。

葉黃素護眼討論多，選購時注意「這一點」

接著，我們觀察民眾最常提到的護眼營養素有哪些，可發現民眾對於「葉黃素」討論最為熱烈，葉黃素除了可從「菠菜」裡大量攝取外，近年來也有許多品牌推出葉黃素保健食品，讓民眾能輕鬆攝取一日所需的葉黃素，因此討論區時常出現「給長輩吃葉黃素要買哪牌？」等相關文章，除了許多網友熱心推薦各大品牌外，也有民眾特別表示「葉黃素滿有用，但長輩有三高的話，記得注意鈉含量」，提醒消費者在選購上還需特別注意。

護眼保健營養素TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
護眼保健營養素TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而保健食品常見的「維生素（Vitamin，又稱維他命）」，也是許多民眾護眼的好幫手之一，維生素除了可以各類蔬果中攝取外，許多忙碌上班族也會以富含「B群」、「維他命C」等保健品補充營養素，像是有民眾就表示「B群真的有感，吃了精神好，眼睛也沒那麼酸」。

忙碌的現代人想要護眼保健，除了從飲食中補充營養素外，最重要的還是保持正常作息、保持使用3C產品時有充足明亮的光線，並搭配適當的休息讓眼睛放鬆，才是保持良好視力的不二法門！

觀看原文→ https://bit.ly/3nSmBiZ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

葉黃素 保健食品

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