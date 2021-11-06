嬰兒推車人氣排行 雙向功能與收折方便受青睞！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「嬰兒推車」話題近半年的網路聲量，帶您了解六大熱門嬰兒推車的品牌聲量，以及網友在選購嬰兒推車時的八大討論面向。

嬰兒推車是許多父母們帶寶寶出門的好幫手，隨著嬰兒推車可挑選的品牌、功能越來越多元，家長們常不知該如何做選擇，想找到寶寶坐得舒服、父母推的輕鬆的嬰兒推車嗎？快來看看有哪些嬰兒推車受到網友熱議吧！

Joie推車雙向功能受青睞 Chicco Goody收折方便獲關注

消費者可以選購嬰兒推車的品項眾多，品牌中以「Joie」穩坐討論度第一的寶座，Joie推車產品功能多、外型有設計感的特點，獲得不少民眾的青睞，表示「Joie真的很輕，加上雙向、遮陽罩夠大及後視窗都很方便」、「因為外型選Joie」，當中可雙向推行的車款也受到不少討論，有網友認為「Joie 4 WD橫雙向cp值很高」，不過也有網友針對推行順暢度，提到「Joie反向推的時候，好像會稍微不順」。

6大嬰兒推車品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而聲量位居第二的「Chicco」，在所有車型中以Goody得到最多網友的關注，在「一秒收折」的方便性上，獲得許多家長們的推崇，有使用者提到「要找好收好推而且也穩的就選Chicco Goody吧」、「Goody簡單輕便，老人家出門也可以自己操作」，不過其推車座椅較低和遮陽棚較短，也讓部分家長在選購上有所猶豫，提到「一秒收折真的方便，但整個座高有點低，遮陽棚也不長」、「遮陽真的很短，有遮等於沒遮」。

同樣入列前三的嬰兒推車品牌還有「Nuna」，其中討論度最高的莫過於Mixx車款，網友除了提到推起來很穩，也表示「質感跟細節都很棒」，但也有人提到「Nuna Mixx很時尚好推又可以接提籃，好收但收起來不能站著」，加上推車本身較重且收折後體積較大，不少網友也熱心提醒選購時要考慮汽車行李廂空間是否足以容納。

嬰兒推車的「穩固性和安全性」、「體積與重量」為網友首要考量

在挑選嬰兒推車時，網友討論度最高的選購面向是推車的「穩固性和安全性」，不少父母常以推車是否能保護好嬰兒安全為首要考量，如有網友表示「推起來穩跟安全比較重要吧！」、「找推車的時候有特別想找中間有防護措施和磁吸的安全扣」，而其中由於新生兒相對更脆弱，因此為新生兒選購推車的父母，更加地注重「穩固性和安全性」的表現，提到「避震很好，新生兒很適合很安全」。

8大嬰兒推車選購面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，嬰兒推車的「體積與重量」也獲得不少討論，對於需要帶著推車上下樓的使用者來說，「重量」是相當重要的選購考量，如「重量真的無法克服，要同時抱寶寶跟扛推車下樓真的會斷氣」、「真的輕的才好上下樓梯」，而在考量進出和放置方便性時，也會特別注重「體積」大小，就有網友提到「後車廂也好放，電梯或大樓門幾乎都可進」是他選擇的重點。

此外，推車的「體積與重量」和「穩固性和安全性」也常一同被討論，有網友就認為是車體較輕的穩固性不免會有所降低，其穩固性無法與較重的車款做比較，父母需要視自身需求來做取捨。

市面上嬰兒推車的款式眾多，挑選符合個人預算、使用需求的嬰兒推車，才是最重要的，不妨參考網友選購的討論面向和使用心得，找到最適合自己和寶寶的嬰兒推車！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》