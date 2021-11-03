長榮文苑嘉義酒店榮獲金級環保旅館 呼應全球節能減碳

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），正在英國舉行，呼應節能減碳全球趨勢，嘉義縣環保局與長榮文苑嘉義酒店攜手，獲得服務業環保標章－金級環保旅館認證，上午在長榮文苑舉辦頒獎儀式，邀縣內環保旅店業者見證。

縣長翁章梁頒金級環保旅館認證給長榮文苑總經理蘇筱斐，並頒感謝狀給環保旅店業者，謝謝投入環保志業，為嘉縣綠色旅遊增加更多選擇。

金級認證是最嚴格級別，建設初期須考慮硬體，如省水、節電及廢棄物處理等，參考綠建築評估指標，導入環境友善概念，把節能減碳納入各項措施，將消耗降到最低；相較去年，今年長榮文苑每月平均電力節省4萬多度、自來水節約52噸、瓦斯量減少72公斤，換算1年減碳24萬多公斤，可見綠建築是取得金級關鍵要素。

環保局長張根穆說，長榮文苑從建設初期就著重環保，客房設計與服務都採節能減碳，包括不鋪設地毯、不提供牙刷刮鬍刀等消耗品、房內採用感應燈、窗戶的極佳採光，餐廳不提供一次性餐具以及選用嘉義在地食材料理等，住、食皆節能減碳，每項旅客會碰到的設施都精心安排過，才得到金級認證。

翁章梁表示，金級認證非常不容易，恭喜長榮文苑第一次報名就得獎，節能減碳是世界趨勢，除了降低成本更可以提升企業形象，一舉兩得，未來公部門也可能會逐步要求消費環保標章認證產品，希望嘉縣旅宿業繼續朝環保邁進，除增加生意，也為地球盡一分心力。