快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

南投69歲林姓阿嬤吃飯喜歡配破布子，又吃了不少甜柿，近日覺得胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經內視鏡檢查，發現胃裡面有顆拳頭大的糞石，透過微創手術取出胃糞石後，才恢復健康。

南投醫院外科醫師許家榮說，常見的糞石多為植物糞石，大部分是難以消化的植物纖維所組成，在胃裡結成團塊。初期不會有症狀，但隨著飲食習慣持續累積，糞石越來越大顆，就可能會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血。年長者、咀嚼功能不佳、糖尿病、腸蠕動較差、曾接受過胃腸道手術等民眾都是糞石的好發族群。

林姓阿嬤經常吃破布子，破布子果實具黏性，民間普遍認為具有開脾功效，阿嬤三餐便常以破布子配飯。破布子不好消化，黏上未消化的食物殘渣，最近是甜柿的產季，阿嬤飯後又吃甜柿，柿子中的鞣酸與海鮮、肉類等蛋白質會與胃酸交互作用，讓食物在胃裡沉澱結塊，進而引起胃痛，到醫院檢查才發現胃裡有顆7公分大的堅硬糞石。

有民眾飲用可樂或消化酵素可將糞石分解，但可樂含糖量高，且為碳酸飲料，過量可能造成胃酸過多等風險，糖尿病患者也可能導致血糖失控，並非每位患者都適用，切勿自行嘗試，需與醫師討論後再執行。

糞石也有可能往下掉，卡住腸道，引起腸阻塞，除了腹痛還可能導致腸壁壞死、腸穿孔，甚至引起腹膜炎，危及生命。許家榮表示，糞石大部分可藉由內視鏡取出，如果太大，就需要手術治療。

營養師黃淑敏說，民眾平時攝取足量膳食纖維可促進消化，但人體無法分解膳食纖維，因此咀嚼功能不佳、腸蠕動較差民眾攝取過多膳食纖維，加上水分補充不足，反容易產生糞石，產生不適。提醒高危險群的民眾在飲食上應該細嚼慢嚥，適當的運動並攝取充足的水份，有症狀盡早就醫治療。

許家榮醫師提醒消化不佳民眾，飲食要細嚼慢嚥，避免食物無法消化成為糞石。圖／南投醫院提供
許家榮醫師提醒消化不佳民眾，飲食要細嚼慢嚥，避免食物無法消化成為糞石。圖／南投醫院提供

阿嬤 微創手術 患者

延伸閱讀

白飯、糙米、紫米哪種熱量高？真相跟你想的不同

吃白木耳養顏？營養師破解迷思：根本沒膠原蛋白

吃B群恐增肺癌風險？ 營養師揭「關鍵因素」

彩椒青、黃、紅營養大不同！ 營養師「椒你」料理吃出健康

相關新聞

居家檢疫不可僥倖共用衛浴！研究：三壞習慣增感染風險

為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬入境檢疫規定，與疫苗接種程度無關，非重點高風險國返台旅客入境第10天P...

洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，...

彷彿在用槓鈴跳舞 舉重女神郭婞淳：用一輩子做好一件事情

與重量對抗，用槓鈴和身體的平衡跳出一支優雅的舞，從幾乎要因傷結束選手生涯，到奪下東京奧運金牌，郭婞淳的故事勵志之外，有更多關於女人的柔軟、韌性與美麗。

你中了嗎？文化部宣布加碼 第四波藝FUN券幸運得主出爐

配合行政院振興五倍券政策，文化部推出300萬份（數位券240萬份、紙本券60萬份）面額600元藝FUN券，繼前三週共抽出...

婦人起床後天旋地轉 醫師替她轉轉脖子就好了！

一名婦人日前起床突然頭暈、差點跌倒，站起來時更是感覺暈眩的天旋地轉，醫師診斷她罹患「良性陣發性姿勢性暈眩症」，也就是俗稱...

長榮文苑嘉義酒店榮獲金級環保旅館 呼應全球節能減碳

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），正在英國舉行，呼應節能減碳全球趨勢，嘉義縣環保局與長榮文苑嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。