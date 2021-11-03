這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

南投69歲林姓阿嬤吃飯喜歡配破布子，又吃了不少甜柿，近日覺得胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經內視鏡檢查，發現胃裡面有顆拳頭大的糞石，透過微創手術取出胃糞石後，才恢復健康。

南投醫院外科醫師許家榮說，常見的糞石多為植物糞石，大部分是難以消化的植物纖維所組成，在胃裡結成團塊。初期不會有症狀，但隨著飲食習慣持續累積，糞石越來越大顆，就可能會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血。年長者、咀嚼功能不佳、糖尿病、腸蠕動較差、曾接受過胃腸道手術等民眾都是糞石的好發族群。

林姓阿嬤經常吃破布子，破布子果實具黏性，民間普遍認為具有開脾功效，阿嬤三餐便常以破布子配飯。破布子不好消化，黏上未消化的食物殘渣，最近是甜柿的產季，阿嬤飯後又吃甜柿，柿子中的鞣酸與海鮮、肉類等蛋白質會與胃酸交互作用，讓食物在胃裡沉澱結塊，進而引起胃痛，到醫院檢查才發現胃裡有顆7公分大的堅硬糞石。

有民眾飲用可樂或消化酵素可將糞石分解，但可樂含糖量高，且為碳酸飲料，過量可能造成胃酸過多等風險，糖尿病患者也可能導致血糖失控，並非每位患者都適用，切勿自行嘗試，需與醫師討論後再執行。

糞石也有可能往下掉，卡住腸道，引起腸阻塞，除了腹痛還可能導致腸壁壞死、腸穿孔，甚至引起腹膜炎，危及生命。許家榮表示，糞石大部分可藉由內視鏡取出，如果太大，就需要手術治療。