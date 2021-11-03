懷舊數位新浪潮 報時光首波電影報版NFT開賣秒殺

「報時光」與NFT平台「Jcard 這咖」合作，推出一系列「時光大戲院」電影報版NFT，首波主打「復古潮經典：熱情如火」已於開賣後瞬間售罄。（圖／報時光提供）

「聯合線上」旗下專注經營資料庫探勘內容轉化與老派生活的「報時光」品牌，與國內最大的NFT平台「Jcard這咖」合作，推出一系列以1950年代至1970年報紙電影版為主題的「時光大戲院」電影報版NFT。首波主打限量6份的「復古潮經典：《熱情如火》」已於11/2（二）中午上架後瞬間秒殺，可見具典藏價值的文化資源與NFT結合的嶄新魅力。

新聞媒體進軍NFT（Non-fungible Token，中文譯為「非同質化代幣）領域時有所聞，從年初《時代雜誌》(TIME) 發行的三款經典封面NFT，到「端傳媒」挑選重要新聞事件再創作的NFT展品，都顯示媒體業對於NFT浪潮的重視。「報時光」是全球首個以報紙電影廣告為主題、結合區塊鏈技術發行NFT收藏品的品牌，週二推出的「復古潮經典：熱情如火」NFT，由知名影評人「膝關節」特選《聯合報》1959年9月15日電影廣告版面，包含瑪麗蓮夢露經典愛情喜劇《熱情如火》在臺上映的珍貴紀錄，結合臺灣自身的電影記憶與NFT形式數位收藏，獲得熱烈支持。

「報時光」表示，透過將《聯合報》長久累積的鋅版電影廣告轉化為NFT，懷舊迷、電影愛好者不僅能以NFT形式永久典藏珍貴的電影廣告，更能重新發現數十年前臺灣多元的電影生活。「時光大戲院」NFT系列除首波主打外，預計再發行1950年代以社會案件、都市傳奇改編的台語電影主題「當代瞳鈴眼」（11/16發行），以及蒐羅當時各國豔情片在台上映紀錄的「電影迷情」系列（11/30發行）等。

橫跨1950-1960年代，《聯合報》曾是刊登台語片廣告的大宗，見證台語電影盛世，其中如《瘋女十八年》這樣的經典故事仍留存在人群記憶中，是臺灣社會珍貴的資產；而在當時相對保守的社會，各國具豔情色彩的電影也已進入臺灣影迷視野中，撩人的文字敘述與廣告圖像刊於報端，令人驚奇，也是影史值得紀念的一章。

「時光大戲院」電影報版NFT將發行以社會案件改編台語片與豔情電影為主題的NFT系列，帶領影迷與收藏家一窺1960年代前後的臺灣電影世界。（圖／報時光提供）

「時光大戲院」NFT以數位卡包形式限量販售，每個卡包將包含不同的電影報版內容，收藏家集滿同一系列所有種類報版後，將可獲得一張該系列「特別版」的空投，稀有度更高，也更具收藏與增值空間。「時光大戲院」NFT系列已於「Jcard這咖」NFT平台開賣，內容陸續上架中：https://www.jcard.io/life/en/UDN