無法回溯含萊劑豬肉資料 陳時中：改善豬肉儀表板

台灣今年起開放含萊劑美豬進口，國民黨立委蔣萬安今天在立法院提出，資料開放平台「豬肉儀表板」無法回溯含萊劑豬肉資料，對此，衛福部部長陳時中表示，承諾將儘速改善。

今年1月1日起，開放含萊克多巴胺豬肉進口。行政院於1月4日推出「豬肉儀表板」，公開財政部關務署、農委會防檢局以及衛福部食藥署等單位提供的豬肉進口報關、檢驗出關資料。

陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會進行專題報告，並備質詢。蔣萬安於會中指出，「豬肉儀表板」上線近一年，但儀表板上的資訊只提供當天及累計進口豬肉是否含有萊劑，無法回溯前幾天資料，也看不到過去「哪一天」、「哪一個國家」進口萊豬，恐影響民眾知的權利。

對此，陳時中表示，將改善網站呈現方式；至於國內新開放30月齡以上美牛進口，開放牛肉及其產品進口前，應由食藥署及防檢局組團赴出口國實地進行系統性查核，陳時中說，因疫情關係，尚未赴美查廠紀錄，承諾美國開放，就會派員前往。