生產溯源 枋山誕生全國首家水產類農產品初級加工場

屏東縣枋山鄉養殖漁民鄭瑞隆5年前返鄉接手家中養殖漁業，他從中嘗試摸索如何讓水產品穩定銷售，除專業養殖技術外，針對原料加工，延長水產品的保存與食用性，生產溯源穩定，他在縣府輔導下，成功申請水產類農產品初級加工廠登記證，今舉行揭牌儀式，縣長潘孟安說，這是全台第一張水產類農產品加工初級工廠登記證，是台灣水產養殖新的里程碑。

46歲的鄭瑞隆原本在飯店業工作，考量家中父母親年邁， 5年前辭去工作返鄉接手養殖漁業，他說，以往養殖過程都要倚賴盤商，加工廠，如今有初級加工廠後，可以做初級的三去三清，冷凍真空可以保值、保鮮，未來可以開拓通路，往宴會廳、大賣場等銷售，也可增加漁民收入，也歡迎有合法產銷履歷的養殖登記的漁民來這邊加工處理。

鄭瑞隆說，他養殖以石斑類為主，養殖面積約2.5公頃。縣長潘孟安今出席揭牌儀式，潘孟安說，這是全國第一場，自己蓋的自營初級加工廠，也為台灣水產養殖新的里程碑。過去農漁水產，經營面對各種挑戰、限制，農漁民不斷突破，面對通路、市場端產銷如何合一，加工讓產品加值，保存季節調度，讓產品更豐富，也更有競爭力。

鄭瑞隆的產品登為石斑魚、龍虎斑及龍膽石斑的分級、二三去、分切等加工方式，為能取得加工場登記證，鄭瑞隆進修課課程，取得「加工技術及食品安全衛生教育訓練及格證書」、「水產食品安全管制系統實務基礎訓練班及格證書」及「產銷履歷」等認證，讓水產品標上追溯號碼，對食材來源有更深一層的認識，提升水產品原物料與加工製程把關能力，確保水產加工品品質與衛生安全，讓消費者安心。

屏縣府指出，去年立法院三讀通過農產品生產及驗證管理法部分條文修正案，賦予小農加工正式法源，只要本國養殖漁民或漁民團體以100%可溯源的國產原料做初級加工，並比照衛福部的衛生標準，在農地上建置加工室，地方政府依照申請文件書面審查，並派員實地勘查，確定土地、設施合法性、場區內人員衛生管理、作業場所及設施的清潔衛生，以及加工製程符合食品良好衛生規範準則（GHP）規範，就能取得初級加工場登記證。