女子吃鍋進補後冒疔瘡 醫籲慎選食補方式

台南1名30歲女子近日因身上長了多顆紅腫的疔瘡，且睡眠品質不佳向中醫求診，醫師詢問後發現這些症狀是在吃了冬令養生鍋物後出現，除以藥物調養，並希望病患慎選食補方式。

奇美醫學中心中醫部今天發布新聞稿，總醫師梁祐爾表示，這名病患因有甲狀腺腫瘤病史，長期在中醫門診接受調養，最近因為臉部及臀部皮膚出現多顆嚴重的「青春痘」，且睡眠品質不佳求診，深入詢問後發現病患是在吃過冬令養生鍋物才有這些症狀。

梁祐爾表示，檢視後發現病患皮膚症狀為細菌感染引起的疔瘡，看起來像是比較大的青春痘，但化膿及疼痛情形較嚴重，研判因病患本身體質較易燥熱，加上食補不當，導致抵抗力下降。

她說，因氣溫漸降，不少民眾會開始食用薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補等進補，但同一道藥膳，有些人吃後覺得滋補，有些人卻會吃出毛病。

梁祐爾指出，現代人常見營養過剩、忙碌、少運動的生活飲食型態，體內常有鬱熱，氣溫下降時活動量減少，產生「外寒內熱」情況，若大肆進補，就容易發生失眠、口腔潰瘍、便秘、痔瘡、皮膚紅疹等上火的症狀，冬令溫補仍要循序漸進和對症進補才能有效。

她說，冬季雖適合飲食調理，但消化好才有利於營養吸收，否則補了只是加重胃腸系統的負擔，對於平常消化不良或食慾不振者，恢復胃腸功能是冬天進補的重點，注意保暖避寒、休養生息，適當運動鍛鍊和腦力活動，並注意調整飲食消化，才有益於養生。

台南市政府今天發布新聞稿，衛生局表示，立冬將至，國人常有進補的習俗，但小心補過頭。應掌握「我的餐盤」六口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，運用拳頭及掌心估算食物攝取量，落實均衡飲食。