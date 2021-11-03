居家檢疫不可僥倖共用衛浴！研究：三壞習慣增感染風險

為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬入境檢疫規定，與疫苗接種程度無關，非重點高風險國返台旅客入境第10天PCR檢驗陰性，最後的4天可返家「一人一戶」隔離，如果同戶家人都有完整接種疫苗可容許「一人一室」，但要有獨立衛浴。

學者分析，上述規定算符合實證，根據國外英美研究及五月本土疫情資料，在家就算維持社交距離也戴口罩，在未接種疫苗下，家戶傳播力高達四成五，但若同住者完整接種AZ或BNT疫苗滿21天，家戶感染風險可減半。國外研究更發現，共用漱口杯、共用牙膏、不蓋馬桶就沖水，這三個壞習慣都會增加感染風險。若能定期清潔舌頭、定期更換或消毒牙刷，可降低感染風險。

北醫大口腔醫學院副院長陳立昇表示，美國去年尚未接種疫苗時發現，青少年在夏令營受感染後回家，就算出現症狀後，有高達六成個案與家人保持社交距離、三成在家也戴口罩，但在同住的情境下，感染機會仍高達45%，而且以傳染給祖父母風險最高，是傳給手足的六倍、傳給父母的三倍。陳立昇表示，台灣五月時疫情時，社區疫苗覆蓋率還很低，當時家戶傳播率是46％，與美國相當。

那有疫苗之後呢？陳立昇指出，英國今年研究發現，在確診者的同住家人無論是接種AZ或BNT疫苗，接種後滿兩周，家戶感染率開始下降，滿三周（21天）之後下降幅度更顯著，完整接種的確診機率僅是未接種者的一半。即便是Delta病毒，完整接種疫苗也能將家戶感染率降低37%，就算不幸中標，雖然最高病毒量不變，但有接種者都能在更短時間內清除病毒並康復。

在家中容易忽略的感染陷阱，就在衛浴。陳立昇提醒，國外研究探討衛生習慣與交叉感染的關係，發現如果刷牙時會清潔舌頭、個案確診後就換牙刷、定期消毒牙刷，可以降低同住者被感染的風險。但如果家人共用漱口杯、共用牙膏，或習慣不蓋馬桶就沖水，將增加同住者被感染的風險。