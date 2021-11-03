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影／農業淨零排放啟動 將辦27場座談因應氣候變遷

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
氣象局長鄭明典今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，呼籲民眾關心氣象、氣候、氣候變遷等三種不同尺度的議題。記者潘俊宏／攝影
氣象局長鄭明典今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，呼籲民眾關心氣象、氣候、氣候變遷等三種不同尺度的議題。記者潘俊宏／攝影

農委會今年成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」後，今啟動27場巡迴座談會，農委會主委陳吉仲表示，這包括輔導農民如何因應氣候變遷調適策略，也需要跨部會一起合作，達到2050淨零碳排放的目標。

面對氣候變遷，應邀出席的氣象局長鄭明典表示，民眾關心氣象、氣候、氣候變遷就是最好的方式，可以透過現在的改變帶動未來的改變。

陳吉仲認為全國農業部門面對氣候變遷的調適策略、執行2050淨零碳排、綠能發展、碳費、農業循環等五大項，都需要跨部會一起協商合作務實作法，以具體的技術來減少碳排放，增加綠能發展，所以需要下鄉和農民一起討論如何務實改變現行做法。

首場座談會將在11月8日在農糧署北區分署辦理，針對桃園地區農民、農業團體等進行說明與搜集意見，系列座談會舉辦後再召開全國性總結會議。

農委會企劃處處長莊老達（右五）、農委會主委陳吉仲（右四）、氣象局長鄭明典（右六）等人今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，呼籲全民關心氣候變遷，以行動帶來改變。記者潘俊宏／攝影
農委會企劃處處長莊老達（右五）、農委會主委陳吉仲（右四）、氣象局長鄭明典（右六）等人今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，呼籲全民關心氣候變遷，以行動帶來改變。記者潘俊宏／攝影
農委會企劃處處長莊老達今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，說明農委會面對氣候變遷的具體做法。記者潘俊宏／攝影
農委會企劃處處長莊老達今天出席氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會啟動記者會，說明農委會面對氣候變遷的具體做法。記者潘俊宏／攝影

氣候變遷 農民 碳排放

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