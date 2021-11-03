影／農業淨零排放啟動 將辦27場座談因應氣候變遷
農委會今年成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」後，今啟動27場巡迴座談會，農委會主委陳吉仲表示，這包括輔導農民如何因應氣候變遷調適策略，也需要跨部會一起合作，達到2050淨零碳排放的目標。
面對氣候變遷，應邀出席的氣象局長鄭明典表示，民眾關心氣象、氣候、氣候變遷就是最好的方式，可以透過現在的改變帶動未來的改變。
陳吉仲認為全國農業部門面對氣候變遷的調適策略、執行2050淨零碳排、綠能發展、碳費、農業循環等五大項，都需要跨部會一起協商合作務實作法，以具體的技術來減少碳排放，增加綠能發展，所以需要下鄉和農民一起討論如何務實改變現行做法。
首場座談會將在11月8日在農糧署北區分署辦理，針對桃園地區農民、農業團體等進行說明與搜集意見，系列座談會舉辦後再召開全國性總結會議。
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