傷口出血少復原快 新營醫院引進脊椎內視鏡手術系統

衛福部台南新營醫院引進最新脊椎內視鏡手術系統，可應用在微創腰椎椎間盤切除、椎管狹窄減壓、與椎間孔狹窄減壓手術治療，具傷口小、出血少、復原快等優點，不過健保並不給付，患者得自費。

約70歲男子，多年前曾接受傳統腰椎椎間盤切除手術，1年來左大腿疼痛加劇，甚至影響到日常活動而求診，新營醫院神經外科醫師陳國泰以電腦斷層檢查與核磁共振影像後，發現過去手術椎間盤持續退化，導致椎間隙越來越狹窄，連帶使得椎間孔高度減少而壓迫神經。

經醫師評估後，男子接受微創內視鏡椎間孔減壓手術。在局部麻醉下，僅需0.8公分傷口，就可將壓迫神經的病灶磨除，術後疼痛大幅改善可下床活動，2天後已出院。

陳國泰表示，腰椎退化性疾病是常見造成下背痛或坐骨神經痛原因。造成腰椎神經壓迫的脊椎病理變化，可能包括椎間盤突出、椎管狹窄、椎孔狹窄、腰椎滑脫或側彎等嚴重程度不同變化。

陳國泰指出，脊椎退化病變或是手術後的病人常見椎間孔狹窄，因傳統減壓手術可能會破壞小關節導致脊椎不穩定風險，通常會建議搭配椎間融合與骨釘內固定。

隨著內視鏡器械與技術進步，近年內視鏡手術的適應症已拓展到椎管狹窄或者椎間孔狹窄的微創減壓治療，可在減少骨關節結構破壞下，解除神經壓迫並維持原本脊椎穩定度，不須再搭配骨釘固定，同時減少脊椎兩側肌肉破壞，降低手術後疼痛。

新營醫院說，所引進最新脊椎內視鏡手術系統，可應用在微創腰椎椎間盤切除、椎管狹窄減壓、與椎間孔狹窄減壓手術治療。該手術屬衛福部醫療科技評估項目，手術及耗材需由病患自費。