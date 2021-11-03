台灣社會責任公益減害研究發展協會 減害生活-生活的模樣由自己決定 線上論壇

聯合線上與台灣社會責任公益減害研究發展協會共同舉行論壇，由知名作家蔡詩萍擔任主持人，邀請台灣社會責任公益減害研究發展協會理事長劉宗榮、執行長魏國彥、副秘書長劉如娟、立委黃秀芳、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台安醫院營養師劉怡里，以及青瓢創辦人劉志龍，一起共同參與討論。

主持人知名作家蔡詩萍(圖左起)、台灣社會責任公益減害研究發展協會理事長劉宗榮、執行長魏國彥、立委黃秀芳、減害研究發展協會副秘書長劉如娟、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台安醫院營養師劉怡里，以及青瓢創辦人劉志龍，參與線上論壇。 圖／姚永倫 提供

這場論壇探討兩個重要的議題，分別是燃燒與危害，消費與飲食陷阱。劉宗榮表示，台灣每年有2億件舊衣服被丟到回收廠、每年要使用15億個一次性飲料容器。我們應該反思，我們的生活如何改變，找出與土地共生的生活型態，我們日常生活一點小小改變，可以為台灣做出很大的貢獻。

劉宗榮說，為何要談燃燒，台灣肺癌占癌症死亡率第一位已經很多年，統計上，在台灣每十二人有一人死於肺癌。因為大家習以為常，很少關注燃燒，但生活中汽車廢氣，紙菸燃燒都會產生環境汙染物，甚至是致癌物，對健康與環境帶來衝擊，對於燃燒必須要很小心。

魏國彥指出，他擔任環保署長時，一直處理空汙問題，他過去推動室內空氣品質改進，要設法降低PM2.5。家中的廚房油煙，燒香與金紙，會產生很多PM2.5，二手菸也是一樣，旁邊的人會受到燃燒煙霧中的有害化學物質的危害和影響，我們要改變生活習慣，使用新科技，慢慢達到減害。

黃秀芳表示，立法院關心菸害防制法與氣候變遷因應法，尤其菸害防制法的修法，針對吸菸年齡調高到20歲以上，另外對加熱菸及電子煙做管制，這部分大家已有共識。電子煙不是菸草製品，裡頭的尼古丁油及成份，沒辦法掌握，因此，未來會禁電子煙，不能抽，也不能販售。至於加熱菸由菸草製成，跟紙菸一樣是菸草產品，因此會嚴格納管。電子煙是青少年垂手可得，透過網路與電商都可買到，但因為還沒修法因此政府無法可管，商家有漏洞可鑽。

劉如娟表示，五六年前大家就認為應該修改菸害防制法，14年沒有修法，造成台灣的菸害防制落後國際很多，因為沒有修法，已有13縣市對菸害防制定自治條例，就變成一國多制。

主持人蔡詩萍(圖左起)、與劉宗榮理事長、魏國彥執行長、黃秀芳立委、劉如娟副秘書長，分析燃燒帶來的危害，呼籲盡速修改菸害防制法。 圖／姚永倫 提供

在第二場論壇探討消費與飲食陷阱，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提醒大家，2010年，金融海嘯造成財務金融對經濟的衝擊，但是大家都沒有任何改變，十年後又發生不可預期的疫災，如果我們希望將來樂活，能有善終，必須思考，是否可比過去更環保，更節省資源，更健康，要考慮下一代在地球上該有的改變。

長期投入環境保護的社會企業青瓢共同創辦人林志龍說，創立青瓢是要解決食品容器大量使用造成的浪費與汙染，我們提供重複使用容器，結合專業清洗與運送，可以讓消費者下一次仍可使用，逐漸透過活動導入消費者接受新的觀念。

而日常飲食應該如何趨吉避凶，台安醫院營養師劉怡里告訴大家，當然最好的選擇是吃原型、沒有加工的食物，如果有時候必須選擇加工食品，應注意成分標示，選擇添加物最少的，挑出過敏原，要想清楚吃什麼東西，同時多吸收各類衛教文章資訊，打破對飲食迷思。

主持人蔡詩萍(圖左起)與安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台安醫院營養師劉怡里，以及青瓢創辦人劉志龍，分析消費和飲食的陷阱，建議民眾應做出對環境和健康，友善的選擇。 圖／姚永倫 提供

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