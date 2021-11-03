古蹟修護不放過任何細節 國寶級匠師蘇清良燃燒匠人魂

從竹籠厝蓋到大厝，從大厝蓋到樓房，再修護日漸凋零的古蹟，人稱「良伯」的蘇清良近期躍為文化總會「匠人魂」職人系列男主角，侃侃而談一生對於維護老建築的使命，高雄市長陳其邁尊他為「高雄市寶」，一生懸命為台灣文化資產的傳承而奮戰，蘇清良則憂心一身功夫沒人要學，不知道該怎麼辦。

文總為記錄台灣百工百業豐沛的能量，走訪全國各地製作「匠人魂」系列，第30集「與老建築對話」，主角是家住高雄湖內，現年87歲的國寶級匠師蘇清良，他小學沒畢業就學做「土水」，迄今逾一甲子，修護古蹟的技術獲高雄市文化局登錄的文化資產。

蘇清良這支影片由陳冠穎執導，今早在高雄「鳳儀書院」發表，蘇清良16歲起拜師習藝，起初以稻草和泥做「土角厝」，3年出師後在高雄、台南一帶為人蓋屋，建三合院、單伸手、一條龍大厝，偶也投入廟宇建築。

2002年他兒子因承攬台北賓館修護工程，請他重出江湖施做傳統線板，之後從台灣頭的淡水紅毛城，霧峰林家花園及台灣尾的鳳儀書院、恆春古城，都可見他修繕古蹟的身影。

蘇清良說，從事古蹟修護，工序繁複，他做到87歲歲，抹刀不知用了多少，他也告訴兒孫，「做慢沒關係，做到好才要緊」，更期待孫子能好好做，最好以後做到出名。他做古蹟維修20多年，最難的是鐵路部及橋頭糖廠的修護，但他這一身功夫，很怕後繼無人。

陳其邁說，私下和良伯聊幾分鐘，感受到良伯對台灣這塊土地熱愛，他在台灣建築文化的發展過程是重要資產，不只是國寶，也是高雄市寶，不只技術超卓，更 讓老工建築綻放生命光采的精神，讓古蹟能代代流傳。他在文化保存工作上認真打拚，相信歷史會一直延續下去。