洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，終於等到換腎的機會，只是術後肚皮還是沒消息，透過林口長庚生殖中心團隊多次嘗試試管嬰兒，去年終於成功懷孕，且一舉懷上雙胞胎，懷孕對高小姐的腎臟負擔仍舊龐大，在醫療團隊的照顧下，雖然提早生產，但仍生下健康的寶寶。而洗腎患者順利產下雙胞胎的案例，全球也僅有18例。

高小姐從小時常因為血尿就醫，她18歲時，因為長期腎臟發炎引發雙側腎臟衰竭必須終身洗腎。林口長庚腎臟科主任田亞中表示，高小姐是長庚的「老患者」，當她結婚後，就提出想要懷孕生子的願望，醫療團隊當然非常鼓勵她完成夢想。

林口長庚生殖內分泌科主任吳憲銘表示，無論是洗腎或是腎移植的患者懷孕的風險都非常高，以高小姐為例，長期服用抗排斥藥，加上本身內分泌失調，都會導致排卵功能降低，懷孕機率會大幅降低。

團隊協助她做試管嬰兒，多次嘗試後成功懷孕，而且是雙胞胎。但懷孕後，考驗才要開始。高小姐必須要先停用抗排斥藥物，以及小孩非常可能早產，腎臟負擔增加，一旦腎臟功能又再次亮紅燈就必須要馬上終止懷孕。

吳憲銘表示，每一位媽媽在懷孕的過程中，器官的負擔都會大幅提升，腎臟負荷也將增加75％以上，洗腎患者或是腎移植的孕婦也比一般人更容易發生妊娠高血壓、妊娠糖尿病以及貧血。這些都會危害到胎兒的健康。

高小姐懷孕23周時，發生早期破水和宮縮，住進高危險妊娠病房安胎，安胎長達6個禮拜，到了29周時，高小姐宮縮愈來愈頻繁，即使給予高濃度的安胎藥也沒有效果，最後決定安排剖腹生產，術後，順利產下兩名女嬰，但因早產加上體重都偏輕，只有855克和945克，轉入新生兒加護病房照護。經過新生兒醫療團隊三個月的努力下，女嬰終於順利出院，出院時體重增加到2870克和3690克。