快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚團隊幫助換腎的高小姐成功產下雙胞胎。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚團隊幫助換腎的高小姐成功產下雙胞胎。記者陳雨鑫／攝影

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，終於等到換腎的機會，只是術後肚皮還是沒消息，透過林口長庚生殖中心團隊多次嘗試試管嬰兒，去年終於成功懷孕，且一舉懷上雙胞胎，懷孕對高小姐的腎臟負擔仍舊龐大，在醫療團隊的照顧下，雖然提早生產，但仍生下健康的寶寶。而洗腎患者順利產下雙胞胎的案例，全球也僅有18例。

高小姐從小時常因為血尿就醫，她18歲時，因為長期腎臟發炎引發雙側腎臟衰竭必須終身洗腎。林口長庚腎臟科主任田亞中表示，高小姐是長庚的「老患者」，當她結婚後，就提出想要懷孕生子的願望，醫療團隊當然非常鼓勵她完成夢想。

林口長庚生殖內分泌科主任吳憲銘表示，無論是洗腎或是腎移植的患者懷孕的風險都非常高，以高小姐為例，長期服用抗排斥藥，加上本身內分泌失調，都會導致排卵功能降低，懷孕機率會大幅降低。

團隊協助她做試管嬰兒，多次嘗試後成功懷孕，而且是雙胞胎。但懷孕後，考驗才要開始。高小姐必須要先停用抗排斥藥物，以及小孩非常可能早產，腎臟負擔增加，一旦腎臟功能又再次亮紅燈就必須要馬上終止懷孕。

吳憲銘表示，每一位媽媽在懷孕的過程中，器官的負擔都會大幅提升，腎臟負荷也將增加75％以上，洗腎患者或是腎移植的孕婦也比一般人更容易發生妊娠高血壓、妊娠糖尿病以及貧血。這些都會危害到胎兒的健康。

高小姐懷孕23周時，發生早期破水和宮縮，住進高危險妊娠病房安胎，安胎長達6個禮拜，到了29周時，高小姐宮縮愈來愈頻繁，即使給予高濃度的安胎藥也沒有效果，最後決定安排剖腹生產，術後，順利產下兩名女嬰，但因早產加上體重都偏輕，只有855克和945克，轉入新生兒加護病房照護。經過新生兒醫療團隊三個月的努力下，女嬰終於順利出院，出院時體重增加到2870克和3690克。

高小姐跟先生今出席林口長庚記者會，她說「真的很謝謝林口長庚團隊給我這個機會當媽媽」，希望其他想懷孕的換腎鬥士不要氣餒。根據文獻調查，洗腎或腎移植患者成功懷上單胞胎，台灣一年大約有10到20例，但雙胞胎極為罕見，全球能夠查到的案例也僅有18例。

林口長庚團隊幫助換腎的高小姐成功產下雙胞胎。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚團隊幫助換腎的高小姐成功產下雙胞胎。記者陳雨鑫／攝影

懷孕 長庚 患者

延伸閱讀

嫁謝和弦6個月 莉婭懷孕突小產自責「糊塗媽媽」

孕吐難受、身材走樣，老公薪水多她一倍卻要「產檢費用AA制」 孕婦大嘆做人好難！

狼師把補習班當後宮 害三少女懷孕墮胎被起訴

小9歲女友曬「床照」宣布懷了雙胞胎 C羅又要當爸啦！

相關新聞

洗腎患者懷孕率僅2.4％ 她順利產雙胞胎 全球罕見案例

39歲的高小姐，21年前因為雙側腎衰竭，導致內分泌失調，渴求懷孕的她，被醫師宣告僅有2.4％機會可以懷上孩子。11年前，...

居家檢疫不可僥倖共用衛浴！研究：三壞習慣增感染風險

為因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬入境檢疫規定，與疫苗接種程度無關，非重點高風險國返台旅客入境第10天P...

貴圈真亂！柚子與葡萄柚又是母子又是祖孫！？ 多情的柚子

中秋節，吃月餅，吃柚子！我愛吃柚子。當年到美國留學的時候，沒有柚子吃，只有葡萄柚。葡萄柚比較酸，而且只能切開挖食，不能剝皮一瓣一瓣吃。

30多歲護理師頻繁用3C 退化關節炎提早報到 醫師有解

桃園市30多歲陳小姐是醫院護理師，經常用電腦滑鼠輸入資料，長時間下來手指出現痠痛、紅腫，上個月右手食指疼痛僵硬不聽使喚，...

生產溯源 枋山誕生全國首家水產類農產品初級加工場

屏東縣枋山鄉養殖漁民鄭瑞隆5年前返鄉接手家中養殖漁業，他從中嘗試摸索如何讓水產品穩定銷售，除專業養殖技術外，針對原料加工...

影／農業淨零排放啟動 將辦27場座談因應氣候變遷

農委會今年成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」後，今啟動27場巡迴座談會，農委會主委陳吉仲表示，這包括輔導農民如何因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。