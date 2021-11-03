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30多歲護理師頻繁用3C 退化關節炎提早報到 醫師有解

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
盧炳昇醫師表示，手指退化性關節炎好發於50歲以上中年婦女。圖／聯新國際醫院提供
盧炳昇醫師表示，手指退化性關節炎好發於50歲以上中年婦女。圖／聯新國際醫院提供

桃園市30多歲陳小姐是醫院護理師，經常用電腦滑鼠輸入資料，長時間下來手指出現痠痛、紅腫，上個月右手食指疼痛僵硬不聽使喚，就醫檢查發現已有退化性關節炎。聯新國際醫院醫師以血管栓塞微創注射治療，1周後疼痛感降低一半，不到1個月手指已可彎曲活動自如。

另一位已退休吳女士為了預防新冠肺炎疫情，特別注重家裡環境衛生，因為頻繁使用清潔工具手指紅腫疼痛，指頭關節變形，趁疫情緩和時趕緊到醫院就醫，經抽血與X光檢查診斷是退化性關節炎，接受血管栓塞微創注射治療後獲得改善。

聯新國際醫院影像醫學科醫師盧炳昇表示，手指退化性關節炎好發於50歲以上中年女性，常見於家庭主婦、家庭代工、組裝工人、清潔人員、園藝農作、美髮業等經常用手的族群，手指隨著年齡退化積勞成疾。

盧炳昇提醒，現代人經常滑手機、線上聊天、打電玩，工作上長時間操作鍵盤滑鼠，手指長時間過度使用，也可能讓退化性關節炎提早報到。

盧炳昇說，手指退化性關節炎主要是過度使用造成，再加上年紀大退化，手指關節因軟骨過度磨損，或是關節液分泌發生異常，讓關節活動受到影響，產生疼痛、腫脤、發熱、僵硬等關節炎症狀，嚴重甚至會造成骨刺、關節變形。

過去治療手指退化性關節炎大多是口服止痛藥、塗抹藥膏或做復健，但效果有限，而且症狀反覆治標不治本。最新的血管栓塞微創注射治療，是採用與歐美日本先進國家同步技術，藉由栓塞藥劑阻斷發炎疼痛，不須住院免開刀，不僅能改善手指疼痛，延緩惡化，預防關節變形，甚至有可能逆轉關節發炎，改善生活品質。

盧炳昇表示，關節發炎紅腫疼痛，是由於身體的發炎物質經由細微血管進入關節，如果以擦藥或復健等方式還是感覺疼痛，就是發炎物質仍然一直送進關節患部。「血管栓塞微創注射治療」是將具有極微小栓塞顆粒的懸浮液藥劑，在X光導引下注入手部動脈，再擴散至細微血管，栓塞顆粒可阻斷發炎物質，關節部位的發炎症狀就會消失，緩解消除疼痛感，同時有助於血管組織慢慢自行修復。

盧炳昇醫師建議，手部健康保養要趁年輕，尤其40歲之後要注意手指是否有腫脹變形或僵硬，手指應避免過勞超時工作，疲勞痠痛不適時可以熱敷，或是做握拳再打開手指儘量伸展的動作，有助於舒緩放鬆。另外應避免經常用力折手指關節，會破壞滑液囊而提早退化。

退化性關節炎可以看見手指頭骨明顯不正常彎曲。圖／聯新國際醫院提供
退化性關節炎可以看見手指頭骨明顯不正常彎曲。圖／聯新國際醫院提供

關節炎 醫師 復健

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