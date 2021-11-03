非高風險國家檢疫鬆綁改10+4 防疫旅館電話被打爆

明年農曆春節將湧現返鄉潮，中央流行疫情指揮中心近日宣布將調整居家檢疫措施，若為非重點高風險國家入境前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。消息一出，新竹市不少防疫旅館電話被打爆，許多早已訂好房的旅外國人急著縮短訂房時間，業者也焦急「多出的4天怎麼辦？」訂房大亂。

新竹市防疫旅館原本有10家，近月陸續新增防疫旅館至12家，加上有防疫旅館也釋出整修房間，總房間數來到814間。不過，因應明年農曆春節返鄉需求，今年12月20日到明年1月16日房間在10月中旬全被訂滿，有飯店備取名單排到30多人，北台灣縣市也是一房難求。

竹市城市行銷處整合行銷科長范宗良說，防疫旅館供不應求，目前還在努力增加防疫旅館家數、房間數，但正逢國旅與春節旺季，要飯店轉作防疫旅館難度很高，已請還有訂房需求的民眾盡量往中南部的防疫旅館找，或是調整返台時間，除了建議提早今年12月就返台，或是不要擠在過年時間可以晚點回來，避免因戶籍法被遷出戶籍。

由於新竹市防疫旅館春節前訂房需求大，10月初開始限定只有新竹市設籍者才能預定，直到10月中旬訂房全滿。中央近日調整檢疫措施，宣布今年12月14日至明年2月14日期間改為「10+4」先住旅館後可返家檢疫的模式，不少旅館電話被打爆，不僅民眾急著想修改訂房，業者也跳腳要怎麼調整？

中央政策消息一出，到底回家4天要怎麼檢疫？中央祭出規範後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於「同戶內1人1室同住」，若在防疫旅宿同住者，返家後亦可同住1室。

不過，許多已經訂房者說要縮短訂房天數，業者都急著跑來問市府該怎麼調整，一方面擔心民眾退房後在家檢疫不符規定，回來找嘸房間？一方面也考量受理退訂4天後，後面的檢疫者不太可能為此改機票提前入住，這4天還是變成空房，無濟於事。

新竹市政府城市行銷處指出，由於各項執行細節還沒出爐，也擔心影響民眾訂房權益，目前已經跟洽詢的防疫旅館業者說明，仍請已經訂房民眾先維持訂房15天，待中央公布細節後再做調整。

商品推薦