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基捷傾向不要台鐵！王國材：目標基捷做到基隆火車站

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材。記者曹悅華／攝影

根據交通部規畫，基隆捷運第一階段八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，第二階段基隆到八堵段只會基捷、台鐵二擇一。交通部長王國材今天說，目標希望基捷可以做到基隆火車站，這也意味著該路段恐怕將沒有台鐵。

王國材今天出席立法院交委會，並備質詢。立委邱臣遠問及基捷進度，質疑報告何時才能拿到，還有基隆到八堵要規畫用高架？。他說，相關計畫跟區段徵收細節到目前還不瞭解，路段徵收是不是有炒地皮跟私人土地等問題，都還沒有資訊。

王國材說，基捷從頭到尾都是高架，到八堵就是用高架進去，換了系統就是高架獨立路權，進去跟台鐵存在競合問題，還沒有解決，同時進去有拆遷問題。假如第二階段（指八堵到基隆）要做估70億，希望是做，一定要做，但路線出來有很多基隆市民反映要留台鐵。

邱臣遠呼籲，地方溝通很重要。王國材說，說還沒辦說明會，目前最重要是基捷跟汐東線整合，希望連結起來在樟樹灣，一個往東湖一個往南港，新北已把綜規送交通部。

媒體追問「一定要做」的意思，王國材受訪時表示，第一階段南港到八堵，第二階段八堵進基隆，原本地方反映台鐵要留下，進去除了面對工程問題，兩個競合也讓基隆捷運很難營運。第二階段時，如果所有市民到八堵轉乘後，認為捷運可靠度比較好，捷運就會進去。

媒體再追問是不要台鐵的意思，王國材說「對」。他解釋，兩個都進去是工程跟營運很困難，目標是捷運到基隆火車站，因為若台鐵不進基隆，台鐵從樹林發車不會往基隆，整個車班可以省下往東部來走，當時想法就是這樣。

針對基隆市民希望留下台鐵，王國材說，當搭到一定程度發現捷運舒適糾會來做，「目標捷運做到基隆火車站」。

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