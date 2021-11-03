拚增加清淤 曾文水庫投入20億興建放水渠道及擴大抽泥

全國規模最大的曾文水庫續拚清淤增加庫容，水利署南區水資源局提出「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」總工程經費約19.8億，行政院今年3月已核定，預計今年底辦理招標明年啟動2025年完成啟用，工程要從曾文水庫1號隧道連至東口堰前，由專管放水至烏山頭水庫蓄存，可增加淤泥暫置區，年增306萬立方公尺清淤量，且減少河道放水滲漏的水資源浪費。

曾文水庫經由放水發電後將水蓄存到烏山頭水庫，才能供應農業灌溉與公共用水，必須經過曾文溪河床，因清淤出來的淤泥暫置在河道，在枯水期無法操作放水或洩洪將淤泥沖出，也是影響清淤量無法提高的原因，水利署南區水資源局提出「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」，規畫沿著河岸興建一條導水專管箱涵，長度約4.5公里。

南水局副局長蘇柄源指出，有了專管及擴增淤泥暫置區後，預估每年可增加約306萬立方米的清淤量，目前曾文水庫全年抽泥量目標315萬立方公尺，「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」再完工後有助提高清淤量早日增加水庫的庫容。

另外河川引流會有滲漏的問題，南水局統計，曾文水庫放流至烏山頭水庫蓄存，平均每年會耗損5％，換算約是3000萬立方公尺，藉由放水渠道專管實施完成，可減少損耗，增加水資源的利用效率，以提升供水穩定，對逐年恢復庫容有助益，

該項工程除了放水渠道、導水箱涵、抽泥鋼管外，也將增建抽泥設備與淤泥暫置等基礎設施，包含曾文水庫壩前碼頭改善，以及特高壓變電等工程。南水局日前辦理「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」廠商說明會 ，邀請台南地檢署主任檢察官李駿逸就廉政作為與防貪肅貪等政令進行宣導，同時廣徵各界優質廠商能踴躍參與投標，共同完成一座優質的水利工程建設。