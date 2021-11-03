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影／立冬進補好時節 醫師：循序漸進、對症進補

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾提醒立冬進補，應循序漸進和對症進補。圖 ／醫院提供
奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾提醒立冬進補，應循序漸進和對症進補。圖 ／醫院提供

11月7日是今年農曆「立冬」，也是傳統進補好時節，醫師建議民眾，立冬溫補時，循序漸進和對症進補才能有效，避免淪為「越補越虛」窘況。

台南永康奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說，「立冬」，除天氣漸漸轉冷，民眾也會開始食用薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐等進補。她表示，民眾常誤以為天氣冷就應大量溫補以禦寒，殊不知，現代人營養過剩、忙碌、少運動的生活飲食型態，體內常有鬱熱；經過炎熱夏季及乾燥秋季後，陰液受損；加上天冷活動量減少，產生「外寒內熱」，若大肆助陽，便會發生失眠、口腔潰瘍、便秘、痔瘡、皮膚紅疹等上火症狀。

梁祐爾強調，立冬溫補時，循序漸進和對症進補才能有效，消化好，才有利於營養吸收，否則只是加重胃腸系統負擔。

她指出，低溫會刺激胃酸，但胃部蠕動反而減緩，食物容易積滯，對平常消化不良或食慾不振者，恢復胃腸功能是冬天進補的重點。四神湯是一帖常見而好用藥材，組成的茯苓、淮山藥、蓮子、芡實，都有利於具補脾陰、厚實腸胃。

而體瘦、長期晚睡、大便偏乾、容易皮膚過敏或長痘痘、身體常覺燥熱，舌頭細瘦加上舌色紅、舌面有裂紋，屬於中醫「陰虛有熱」或肥胖、飲食油膩、臉易出油、身體困重或痠重、大便軟黏，舌頭形狀胖而舌苔厚，屬於「痰濕內盛」的體質。上述這兩類人可用清補、通補方式，選擇甘潤生津又好消化食材，如百合、杏仁、蓮藕、山藥、木耳、大白菜、白蘿蔔等，痰濕重則加上砂仁、白豆蔻、薏苡仁等。

立冬後，氣溫變化大，也是呼吸道、心血管疾病的好發季節。梁祐爾表示，此時養生應著重「養陰藏陽」原則，天寒時可適度補充桂圓、肉桂、羊肉、丁香等溫中散寒之品，但也不要過度燥熱，宜搭配滋陰、助消化、補腎，以助養藏。此外，適當運動鍛鍊和腦力活動，注意調整好飲食消化，才有益於養生。

立冬近進補好時節，奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾（左）提醒應循序漸進和對症進補。圖 ／醫院提供
立冬近進補好時節，奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾（左）提醒應循序漸進和對症進補。圖 ／醫院提供

立冬 中醫

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