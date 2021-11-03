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明後兩天像夏季 周日入夜東北風挾濕冷空氣南下

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天北部、東北部和東部的雲量都還是偏多，有局部零星短暫陣雨或毛毛雨，以山區和東北部的降雨機率較高，清晨低溫約19到21度，中午高溫為24到26度。

中南部為多雲到晴，越往南邊越穩定，不過要留意山區有局部午後熱對流，另外日夜溫差也很明顯，中部清晨低溫約19到20度、南部約23到24度，中午則都有30度左右，白天略熱晚上明顯偏涼，早晚也要添加衣物。

另外，賴忠瑋說，中南部的空氣品質容易達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中午過後的臭氧濃度容易偏高，敏感族群避免在戶外從事劇烈運動。

賴忠瑋說，今天影響台灣的天氣仍然是東北風和華南雲系，雖然東北風會逐漸減弱，轉向為偏東風，照理說西半部的天氣會逐漸變得更加穩定，溫度也會明顯上升，不過今天還只是在轉變的過程，好轉的趨勢並沒有很明顯，尤其北部持續受到華南雲系影響，仍然是比較濕涼陰沉的天氣。東部的雲量則會比過去前天更多，降雨機率也會再提高，主要是因為轉為迎風面的關係。

賴忠瑋表示，明後兩天台灣附近的風向會由東風再轉為東南風，甚至周五會再轉為東南風至偏南風，是10月以來難得再回到有點夏季型的天氣型態，天氣明顯好轉，溫度也會明顯上升，各地幾乎都有見到陽光的機會。

他說，周六受到鋒面雲系影響，周末北部和東北部再轉有雨，周日晚間東北風挾濕冷空氣南下，氣溫將明顯下降，下周一清晨北部和東北部氣溫將比現在再降二到三度，白天中部以北和東部都較濕冷。下周一晚上到周二清晨逐漸轉乾，不過降溫最明顯，預計中部以北都有機會降到15至16度，南部和東部約18度。

低溫 高溫

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