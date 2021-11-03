下周一起急凍濕冷探14度！ 這天恐有首波大陸冷氣團襲

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六鋒面接近，下周日晚間氣溫逐漸下降，下周一、二第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，下探14度。此外，下周三另一股乾冷空氣再南下，低溫下探12度，是否會是首波大陸冷氣團要再觀察。

吳德榮說，今天截至4時46分，平地最低氣溫為基隆七堵區的19.3度，其他地區平地低溫約在19、20度：中部（台中外埔區）19.5度，南部（台南後壁區）19.8度，東部（花蓮萬榮鄉）19.0度。

吳德榮說，今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系移出，通過台中以北地區。東部海面上有降水回波，台中以北亦有零散且偏弱的降水回波。

吳德榮說，今東北季風及華南中層雲系移出，北部及東半部有局部短暫雨，中部多雲時晴，中南部晴時多雲；各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。今天各地區氣溫：北部19至26度，中部20至31度；南部20至32度，東部19至30度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明後天東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升；周五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右。

吳德榮說，明天傍晚前，北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；明晚至周五，西半部皆為晴朗穩定，僅東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下周日鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；下周日晚起氣溫逐漸下降。

吳德榮說，下周一、二第一波濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將逐日緩降至14度左右（台北市氣溫約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)）。

吳德榮說，下周三另一股乾冷空氣再南下，下午轉乾冷，下周四、五各地晴朗無雲，清晨因冷空氣及夜間輻射冷卻加成，平地最低氣溫將降至12度以下，台北市氣溫亦有降至14度的機率。

不過，吳德榮說，此為末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，是否會是首波「大陸冷氣團」？應持續觀察模式的調整。