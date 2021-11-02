快訊

獨／目前最高額救濟出爐！桃園血栓案與AZ疫苗相關獲90萬元

日本地鐵「砍人小丑」原是樸素乖男 舊同事：失戀性情大變

超高標！？ 近四成女性認為愛愛5分鐘內都算早洩

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師呼籲，台灣男性如遇早洩困擾，建議直接就醫，與伴侶共同治療效果更為顯著。圖／台灣男性學醫學會提供
台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師呼籲，台灣男性如遇早洩困擾，建議直接就醫，與伴侶共同治療效果更為顯著。圖／台灣男性學醫學會提供

一名30歲工程師婚後才與太太性行為，而「小弟弟」還沒放進去，就已經「繳械」射精，兩人原本無察覺異狀，直到妻子與閨蜜聊天，才發現丈夫可能「早洩」。另一名年輕男性工作需長時間久坐，被女友抱怨「太快」，只能維持1分鐘。兩名個案經過醫師評估，調整藥物治療並減少副作用，現在已能享有滿意的性生活。

台灣男性學醫學會去年進行「男性早洩認知調查」研究，今天首次公佈調查結果，500位受訪男性認為，「早洩」與三高、攝護腺肥大同列前3大健康問題。

國際性醫學學會發布3項「早洩」定義，包括生殖器進入陰道前或進入陰道後1分鐘內旋即達到射精、有射精感覺時無法自主控制或延遲、以及因射精障礙，而導致負面個人影響，例如緊張、壓力、困擾、沮喪、拒絕發生性關係親密行為等。

早洩分為「原發性早洩」和「次發性早洩」。原發性早洩又稱做終生型的早洩，此類患者自從有性行為經驗開始，就持續有著早洩的困擾。次發性早洩則是原先沒有早洩的問題，但因為某些因素的造成或誘發，而開始有了早洩的困擾。

不過男女對於「早洩」認知差異大。台灣男性醫學會理事長、林口長庚泌尿科主治醫師陳煜說明，調查中發現，有47%男性認為1分鐘內算早洩，然而有37%女性認為5分鐘內都算早洩，顯示女性的高標準和對持久度期待得越高，失望程度也就越高。調查也發現，85%男性擔憂早洩無法滿足伴侶，造成心理壓力，影響婚姻家庭關係、工作表現和人際關係。

陳煜表示，每個人「早洩」定義不同，陳煜說明曾有一名個案，性行為可持續30分鐘，以常人觀念來說已「趨近完美」，然而個案仍求診，原因是「以前能1個半小時」。他強調，「早洩」主要影響女性性生活品質，男性若勇於治療，是為了女性著想，應多給予鼓勵及肯定。

綜合醫師臨床意見，發現超過半數患者有早洩問題1年以上才願意求診，包括沒勇氣開口、過去治療成效不佳、藥物使用不方便等原因，因而對治療失去信心。近年年輕患者比例增加，卻認為只是短暫壓力、情緒或睡眠品質不佳引起，未積極治療導致問題反覆發生。

陳煜表示，早洩成功治療關鍵，包括藥物治療及伴侶陪伴，積極治療可儘早「重振雄風」，更能與伴侶維持滿意的性生活。

研究中發現，有半數以上男性會向伴侶表明早洩問題，更有高達98%的男性表示願意主動就醫治療，顯示台灣男性面對早洩是抱持願意面對、解決的態度。治療關鍵除了藥物治療，伴侶陪伴也相當重要，尤其與伴侶一起求診的患者，用藥依從性與治療結果都比後者更好。

台中榮民總醫院泌尿科主治醫師陳卷書表示，早洩治療包括口服錠劑、外用軟膏、噴劑等，口服藥需性行為前1小時服用，可延長性行為時間，但可能有腸胃不適、噁心想吐或是頭痛等副作用。外用軟膏需及新型噴劑藥物，於性行為前塗抹使用，性行為前應擦拭掉。

陳卷書表示，疫情期間早洩患者增加5倍，或許受疫情影響，民眾健康意識提升，也更願意主動就醫。他呼籲，男性發現疑似早洩，建議主動到泌尿科報到，女性發現另一半行房時間太短，也可以「攜伴」就醫。他也建議4種行為治療，包括走走停停法、龜頭擠壓法、凱格爾運動以及飛機杯輔助，有助延遲射精。

台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書醫師表示，疫情期間早洩患者增加5倍，包括民眾受疫情影響，健康意識提升，也更願意主動就醫。。圖／台灣男性學醫學會提供
台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書醫師表示，疫情期間早洩患者增加5倍，包括民眾受疫情影響，健康意識提升，也更願意主動就醫。。圖／台灣男性學醫學會提供
「男女認知大不同！早洩疾病衛教」記者會，左起為友華生技集團執行長蔡孟霖、台灣男性學醫學會理事長陳煜、台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書等人。圖／台灣男性學醫學會提供
「男女認知大不同！早洩疾病衛教」記者會，左起為友華生技集團執行長蔡孟霖、台灣男性學醫學會理事長陳煜、台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書等人。圖／台灣男性學醫學會提供

性行為 患者

延伸閱讀

早洩問題難啟齒 醫：治療方法多

為何很持久反而讓人開心不起來？癥結點在出不來

陽痿6大前兆！醫：尿不乾淨、角度改變都要小心！

壯世代一個月只「做」1.3次？頻率隨年齡遞增而下降

相關新聞

高血壓藥不純物超標下架 賽諾菲全數合格仍回收914萬顆

國內數百萬高血壓病患使用含有Irbesartan成分的降血壓藥物，今年初歐盟發現其中製程所產生之不純物疊氮AZBT，恐有...

雪隧「龜車」高達7.5萬輛次 十大「累犯」車號今曝光

國道五號雪隧塞車情況頻傳，為有效提醒「烏龜車」，高公局從去年底開始，在雪隧北向路段試辦「慢速車示警系統」。根據高公局統計...

國道施工車10個月被撞59次 高公局分析三大原因

近期國道施工車輛遭撞事件頻傳，經高公局統計，去年國道施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故件數為80件，而今年截至10月底已...

以為撿便宜...全聯促銷藏「暗黑手法」 網知真相驚：心好痛

打折銷售、買一送一都是購物消費時常見的優惠促銷活動，但近日有一名女網友分享一項驚人的發現，消費者在不經意地情況下以為撿到便宜，但其實優惠價格都暗藏著玄機，許多網友得知真相後連連驚呼「心好痛」。

阿里山遊樂區取消人數管制 業者估11月中旬遊客數達高峰

疫情趨緩，民眾出遊風氣漸興，林務局嘉義林區管理處即日起，取消森林遊樂區人數降載管制，遊客只要購票即可入場，業者評估此舉有...

美食外送事故量暴增 今全台路檢148輛機車竟有無照駕駛

受到疫情影響，美食外送訂單暴增，外送員趕路送餐，也讓交通事故量暴增。根據北市府統計，今年截至9月底止，外送平台機車事故發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。