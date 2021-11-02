超高標！？ 近四成女性認為愛愛5分鐘內都算早洩

一名30歲工程師婚後才與太太性行為，而「小弟弟」還沒放進去，就已經「繳械」射精，兩人原本無察覺異狀，直到妻子與閨蜜聊天，才發現丈夫可能「早洩」。另一名年輕男性工作需長時間久坐，被女友抱怨「太快」，只能維持1分鐘。兩名個案經過醫師評估，調整藥物治療並減少副作用，現在已能享有滿意的性生活。

台灣男性學醫學會去年進行「男性早洩認知調查」研究，今天首次公佈調查結果，500位受訪男性認為，「早洩」與三高、攝護腺肥大同列前3大健康問題。

國際性醫學學會發布3項「早洩」定義，包括生殖器進入陰道前或進入陰道後1分鐘內旋即達到射精、有射精感覺時無法自主控制或延遲、以及因射精障礙，而導致負面個人影響，例如緊張、壓力、困擾、沮喪、拒絕發生性關係親密行為等。

早洩分為「原發性早洩」和「次發性早洩」。原發性早洩又稱做終生型的早洩，此類患者自從有性行為經驗開始，就持續有著早洩的困擾。次發性早洩則是原先沒有早洩的問題，但因為某些因素的造成或誘發，而開始有了早洩的困擾。

不過男女對於「早洩」認知差異大。台灣男性醫學會理事長、林口長庚泌尿科主治醫師陳煜說明，調查中發現，有47%男性認為1分鐘內算早洩，然而有37%女性認為5分鐘內都算早洩，顯示女性的高標準和對持久度期待得越高，失望程度也就越高。調查也發現，85%男性擔憂早洩無法滿足伴侶，造成心理壓力，影響婚姻家庭關係、工作表現和人際關係。

陳煜表示，每個人「早洩」定義不同，陳煜說明曾有一名個案，性行為可持續30分鐘，以常人觀念來說已「趨近完美」，然而個案仍求診，原因是「以前能1個半小時」。他強調，「早洩」主要影響女性性生活品質，男性若勇於治療，是為了女性著想，應多給予鼓勵及肯定。

綜合醫師臨床意見，發現超過半數患者有早洩問題1年以上才願意求診，包括沒勇氣開口、過去治療成效不佳、藥物使用不方便等原因，因而對治療失去信心。近年年輕患者比例增加，卻認為只是短暫壓力、情緒或睡眠品質不佳引起，未積極治療導致問題反覆發生。

陳煜表示，早洩成功治療關鍵，包括藥物治療及伴侶陪伴，積極治療可儘早「重振雄風」，更能與伴侶維持滿意的性生活。

研究中發現，有半數以上男性會向伴侶表明早洩問題，更有高達98%的男性表示願意主動就醫治療，顯示台灣男性面對早洩是抱持願意面對、解決的態度。治療關鍵除了藥物治療，伴侶陪伴也相當重要，尤其與伴侶一起求診的患者，用藥依從性與治療結果都比後者更好。

台中榮民總醫院泌尿科主治醫師陳卷書表示，早洩治療包括口服錠劑、外用軟膏、噴劑等，口服藥需性行為前1小時服用，可延長性行為時間，但可能有腸胃不適、噁心想吐或是頭痛等副作用。外用軟膏需及新型噴劑藥物，於性行為前塗抹使用，性行為前應擦拭掉。