成人每4人有1人恐患糖尿病 國健署籲3招降低五成風險

金鐘影帝龍劭華患10多年糖尿病，日前心臟不適驟世，引發國內高度關注。國健署調查發現，18歲以上國人糖尿病前期盛行率約25%，等於每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險中，透過定期健檢檢測血糖、天天量腰圍及體重，可以降低五成以上糖尿病的發生風險。

糖尿病長居台灣十大死因之一，根據國健署調查，全國將近220萬名糖尿病患，每年以16萬名速度增加，且初期糖尿病患沒有症狀，多數人往往等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕的症狀時，才驚覺自己有糖尿病，已錯失早期改善甚至逆轉糖尿病的機會。

依據2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dL）盛行率約25%，也就是每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險中。

此外調查亦發現，高風險族群中有66%腰圍超標、65%有過重或肥胖情形，有5至10%肥胖族會發展為糖尿病，心血管疾病或慢性腎臟病發生風險同時也增加。

研究發現，糖尿病患者感染新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，心衰竭、腎功能低下等疾病患者，肺炎重症及死亡率都相對高。中華民國糖尿病學會秘書長張恬君指出，糖尿病最怕併發症，包括心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病、腎病變、視網膜病變、神經病變等，嚴重危害自身健康。

國民健康署吳昭軍署長提醒，糖尿病前期是可以逆轉的，研究證實，改善不良的生活型態，可以降低五成以上糖尿病的發生風險，做好體重和腰圍控制，定期檢查自身的血糖值是否超標（空腹血糖標準值為70-99mg/dL），才能有效預防糖尿病的發生。吳昭軍也透露，糖尿病為百年老病，卻沒有特定科別診治，將透過訓練更多科別醫師，讓糖尿病共照網更完整。

國際糖尿病聯盟訂定11月14日為世界糖尿病日，2021至2023年主題定為「可近的糖尿病照護」。國健署呼應世界糖尿病日主題，呼籲民眾定期監測血糖，天天量腰圍和秤體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，及每天30分鐘、每周達150分鐘的身體活動，來逆轉糖尿病前期症狀，阻斷糖尿病發生的機會。

國健署健康小叮嚀：

1.定期健檢監測血糖：40歲以上民眾可善用國民健康署提供的成人預防保健服務，定期了解自身的空腹血糖值，做好血糖控制，避免糖尿病找上門。 2.天天量腰圍及體重：建議民眾天天測量腰圍和體重，成年男性腰圍保持在90公分以下，女性腰圍保持在80公分以下，及維持健康體重，一旦發現腰圍或體重有上升的情形，應自我檢視最近的飲食狀況及身體活動量，適時加以調整，才能解除糖尿病風險警報。

響應2021聯合國世界糖尿病日，國民健康署與中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會、新竹市政府衛生局等，共同辦理「2021聯合國世界糖尿病日 園遊會暨點燈活動」，11月6日在新竹孔廟以及迎曦門舉辦，透過寓教於樂的活動拉近民眾與疾病的距離，呼籲民眾關心糖尿病照護。