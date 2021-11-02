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國道施工車10個月被撞59次 高公局分析三大原因
近期國道施工車輛遭撞事件頻傳，經高公局統計，去年國道施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故件數為80件，而今年截至10月底已有59件，其中移動性施工車輛事故件數就有53件，占比高達9成之多，肇事原因多半是住注意車前狀況、疲勞駕駛、超速行駛等。
高公局也提到，隨著科技發達，配載全速域、半速域自動巡航駕駛、緊急系統的車輛愈來愈多，不過也發現近年來多起國道事故中，有不少肇因是屬於未注意車前狀況，且部分車輛都具備駕駛輔助系統。
高公局表示，經分析，發現當前車突然變換車道，或是前車未行使於車道中間時、上下坡度大路段、彎道路段、前車靜止或與前車速差過大，特殊形式車輛、機車、靜止行人，以及特殊天候環境，例如雨天、濃霧、強光等六種情形，恐影響系統來不及反應制動、導致追撞施工車輛，提醒用路人注意。
高公局強調，行車開啟自動巡航系統及緊急煞車系統的駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，避免以危險方式，例如雙手離開方向盤等方式駕車，以確保他人與自身用路安全。
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