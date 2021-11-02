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空汙、生態衝擊仍未解 國道7號今環評補正再審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國道7號規畫。圖／取自環說書
國道7號規畫。圖／取自環說書

高雄港鄰近因產業需求導致車流量大，市區、港區間重車與小客車混流導致交通風險，交通部高公局十年前提出興建國道7號計畫希望分散車流，因環境及空汙問題至今未開通，此案今進入環評初審，委員認為仍有生態衝擊及路線跨越斷層區疑慮，決議補正再審。

高雄目前港市之間南北向運輸以國1為主，往來高屏則以台1線、台88線、台17線為主，高公局表示，現行產業重車和小車混流，東側地區缺乏南北向快速道路，導致市區主要道路水準惡化，台17線小港林園路段每年約4千人受傷、27人死亡，隨著高雄港貨櫃量增加，車流量也變大，預計十年後台17線交通量至少成長三成。

高公局規畫，國7計畫路線始自小港區南星路，跨過台17線並行經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松，最後在仁武銜接國10，總長約23公里，共設8處交流道。

國7在地方引發正反兩極評價，許多居民認為可紓解車流並帶動發展，也有不少人擔心帶來空汙或破壞生態，周邊還有鳳鼻頭國定遺址，一旦施工恐受影響。

今天環評初審，台灣水資源保育聯盟理事長粘麗玉說，高屏溪西側工業區眾多，即使未來國7開通，很多貨車還是得先開進市區道路才能上國7匝道，另外還有旗山斷層、泥火山等多個問題，應該評估從高屏溪西側開路的替代方案，才能真的紓緩交通及解除環境疑慮。

環評委員也指出，目前規畫國7路線穿越疑似斷層帶的道路，須補充耐震設計、緩衝帶及地質安全監測計畫，另外道路沿線敏感點的空品、噪音早就超過環境標準，有必要研提相關減緩措施；針對生態保育衝擊，當地有過境猛禽、彩鷸、黃鸝等生物棲息點，應評估調整路線避開敏感區，並提出生態補償措施，決議補正再審。

環評 高雄港

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