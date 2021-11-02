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早洩問題難啟齒 醫：治療方法多

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
根據國際定義，在一分鐘內就達到射精者才能算早洩。示意圖／ingimage
根據國際定義，在一分鐘內就達到射精者才能算早洩。示意圖／ingimage

「超過五分鐘才不是早洩！」很多女性這樣想，但根據國際定義，在一分鐘內就達到射精者才能算早洩。台灣男性學醫學會理事長陳煜分析，許多男性因僥倖心態或愛面子而不願接受早洩治療。台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書則呼籲，治療早洩勿用偏方，可使用口服藥、外用藥膏與受衛福部核准的噴劑療法。

早洩難察覺拒就醫

台灣男性學醫學會於2日召開早洩疾病衛教記者會，根據抽樣500份的問卷調查指出，早洩位居台灣男性疾病困擾的第三名，與三高、攝護腺肥大同列為前三大健康問題。

雖然大多數男性都擔心早洩的問題，但卻有半數男性對早洩的定義一頭霧水，更有超過三分之一的女性認為，性行為要超過五分鐘才不算早洩。根據國際性學醫學會的定義，早洩主要由三點評估，如生殖器在進入陰道後1分鐘即達到射精；第二，有射精感覺時無法自主控制或延遲；第三，會因為射精障礙而產生情緒上的負面影響。

陳煜說，患者普遍有僥倖心理，認為早洩只是外在因素的短期影響，而不願接受治療或治療黏著度低；或因為愛面子，而遲遲不願尋求幫助。他表示，超過半數的早洩患者都要經歷症狀一年以上才去就醫。此外，也會因為過去治療效果不彰，而拒絕繼續接受治療。

現行三大療法

陳卷書表示，目前早洩的治療方式有口服藥、外用軟膏與噴劑療法。口服錠需要在性行為一小時前服用，但可能造成腸胃不適與頭痛的副作用。使用外用軟膏須在性行為前擦拭乾淨，劑量難以控制。目前衛福部最新核准的噴劑治療藥物，須在五分鐘前使用，能延長射精時間。

他說，將近四成的患者會自行在網路上尋找偏方，且信任食療、中藥或成藥等未受認證的療法。他呼籲，透過有國際認證與衛福部核准的藥物，安全才有保障，但目前此類藥物大多不列於健保，而使用一次最新的噴劑藥物約為台幣200元。

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