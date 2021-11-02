影／東奧5國手變身刈包大使 送星級美食給千名防疫英雄

為替新冠肺炎第一線防疫人員打氣，看見台灣基金會與溫世仁基金會今天宣布「溫揪福氣，台灣勝疫」公益送餐活動起跑，將由5名東京奧運選手擔任福氣大使，將米其林餐廳主廚特製的福氣刈包送到全台101個第一線防疫單位，如警察局、消防局、醫院，預計送出2500個刈包。

其中4名擔任福氣大使的東奧選手吳佳穎、方莞靈、湯智鈞、鄭怡靜今天出席記者會，宣布將為第一線防疫英雄送餐打氣。將發送的刈包由多名米其林主廚設計，包括牛舌刈包、鰻魚刈包、烤鴨刈包等。主辦單位也推出活動餐車，將於台北大稻埕碼頭、台中審計新村、高雄棧貳庫駐點，供民眾拍照打卡。

溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛分享，刈包又稱「虎咬豬」，表達傳遞福氣的美好意涵。發起此活動的兩基金會，希望能為國內疫情盡一分心力，為第一線防疫英雄傳遞福氣、堅持最後一哩的「勝疫」之路。