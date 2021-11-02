以為撿便宜...全聯促銷藏「暗黑手法」 網知真相驚：心好痛

打折銷售、買一送一都是購物消費時常見的優惠促銷活動，但近日有一名女網友分享一項驚人的發現，消費者在不經意地情況下以為撿到便宜，但其實優惠價格都暗藏著玄機，許多網友得知真相後連連驚呼「心好痛」。

日前，一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，她原以為是自己的錯覺，但經過3、4週的觀察後，發現當天有打折的那款鮭魚排，會先調整回原價228（或229）元，再打8折／6折；她舉例，義式鮭魚排和原味鮭魚菲力，常會2個價格互相對調，「尤其是在有當日即期品的狀況下，那一款常會先換回原價228元」。

簡單來說，義式鮭魚排同時有228／199元，原味鮭魚菲力也是同時有228／199元，有當日即期品的A款在牌架上的價格就一定會是228元，然後另一B款自然就變成199元，若是翌日換成B款即期，就會看到B款標原價228元。原PO說以往頗習慣「先提高價格，再買一送一」的模式，但現在看來，連當日即期品也有另一種「提高售價再打折」的做法了。

消息曝光後讓消費者暴動了，紛紛留言抱怨「這是最新騙客人手法嗎？感覺進全聯不只考驗數學，還要細心觀察」、「曾經想買6折的三層肉，發現打折後的價格還比菜市場貴」、「原來～其實我今天也買了圖片的相同商品想說試作鮭魚鬆，如果便宜，失敗比較沒那麼痛，現在知道這個真相，心好痛」。

不過，也有網友直言「定價跟售價本來就不相等，這不是詐騙或欺騙，也不是提高價錢再折扣（前提是原價），商品在不同通路上，簽訂的合約內容都不會一樣，如果要做促銷折扣，當然是以原價來做折扣數，不然不就二次折扣？可能大家習慣售價等於原價，所以覺得原價折扣是欺騙」。