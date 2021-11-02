阿里山遊樂區取消人數管制 業者估11月中旬遊客數達高峰

疫情趨緩，民眾出遊風氣漸興，林務局嘉義林區管理處即日起，取消森林遊樂區人數降載管制，遊客只要購票即可入場，業者評估此舉有助遊客回流，預估在疫情趨緩及五倍券、國旅券推波助瀾下，阿里山遊客數有望在11月中達高峰。

嘉義林管處今年5月11日指揮中心宣布全國進入二級警戒時，降載同時入園人數至4355人，19日進入三級警戒，全國森林育樂場域暫停開放，直到7月13日微解封後，才提高人數管制至3千人；10月5日放寬至4355人。

飯店業者、嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂說，今下半年疫情趨緩，阿里山遊客數明顯增加，政府推出五倍券、國旅券，嘉縣飯店也者也與縣府合作推出千元優惠券，可折抵住宿和購買伴手禮費用，都有助阿里山地區旅遊風氣回溫。

「飯店業者最近接電話接到手軟」，陳昆茂預估，11月中到元旦連假期間將達到國旅高峰，阿里山區民宿和旅店11月中訂房率約6至7成，元旦連假住房率更達9成，加上散客屆時有望滿房；他評估目前上山遊客平均每日約2千人，「很久沒看到如此盛況了」

嘉義林管處配合振興觀光計畫，即日起至明年4月30日前，推出森林遊樂區入園門票優惠，持振興五倍券現場購買門票只要150元，同時推出電子門票全票買一送一優惠，秋高氣爽來趟追楓小旅行，賞美景、拍美照、享優惠。