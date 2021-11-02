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割鰭棄身+未經許可卸魚 漁船遭重罰450萬元吊照16個月

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
日前查獲「金○○66號」漁船將水鯊漁獲割鰭棄身，丟棄的鯊魚肉身估計高達134.18公噸。示意圖／ingimage
日前查獲「金○○66號」漁船將水鯊漁獲割鰭棄身，丟棄的鯊魚肉身估計高達134.18公噸。示意圖／ingimage

日前查獲「金○○66號」漁船將水鯊漁獲割鰭棄身，丟棄的鯊魚肉身估計高達134.18公噸，加上未經許可卸魚，多項重大違規行為，農委會漁業署嚴懲經營者台幣450萬元罰鍰，收回漁業證照16個月；並核處從業人新台幣50萬元、收回漁船船員手冊及幹部船員執業證書16個月。

為杜絕漁船對鯊魚漁獲割鰭棄身行為，農委會訂定「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」，依割鰭棄身量決定裁罰額度，打擊鯊魚漁獲割鰭棄身非法漁業行為，保障合法業者權益。

漁業署表示，「金○○66號」漁船原經核准於110年1月11日卸售漁獲，但經營者1月8日逕自提前卸下水鯊魚鰭漁獲物，漁業署獲報立即派員前往蒐證，並進行全程卸魚檢查，卸下的水鯊腹肉及魚翅重量遠大於水鯊肉身重量，經過估計，捕獲後被拋棄的鯊魚肉身量達134.18公噸，依據「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」規定予以裁罰「金」船經營者250萬元罰鍰，收回漁業證照16個月。

此外，經營者也當場坦承未經許可提前卸魚，以規避檢查的重大違規行為，因此另外處「金」船經營者200萬元罰鍰。

漁業署表示，我國早在101年就推動鯊魚鰭不離身政策，目的就在於禁絕割鰭棄身，維護鯊魚資源永續。106年發布施行遠洋漁業條例及相關子法，只要查獲遠洋漁船將鯊魚割鰭棄身案例，就依照遠洋漁業條例一般違規裁罰。

漁業署說，日前公告「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」，對於未完全利用鯊魚漁獲物者(如割鰭棄身)依照拋棄的肉身數量加重裁處，除核處罰鍰並搭配收照處分。

鯊魚 遠洋漁業 漁業署

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