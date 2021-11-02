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推動惜食 台積電送餐上百據點、全家促銷即期鮮食

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署10月30日起舉辦「環境教育這10年響綠生活嘉年華」特展活動，今天由企業分享如何響應惜食政策。圖／環保署提供
環保署10月30日起舉辦「環境教育這10年響綠生活嘉年華」特展活動，今天由企業分享如何響應惜食政策。圖／環保署提供

聯合國報告指出，有三分之一的食物在生產、收割、運送、消費過程中被浪費，近年為推動「惜食」不浪費，科技業及零售通路龍頭也紛紛響應政策，台積電慈善基金會在100多個偏鄉學校據點提供新鮮格外品，全家便利商店也推動「友善時光」促銷即期鮮食，減少食物浪費。

環保署10月30日起舉辦「環境教育這10年響綠生活嘉年華」特展活動，今天由企業分享如何響應惜食政策。環保署副署長蔡鴻德表示，其實企業走在政府前面，許多業者發揮巧思，例如把一包米做好保鮮、寫好標示與附上料理教學，協助消費者能最好的利用食物等設計，這些都是企業界發揮的力量。

台積電慈善基金會副執行長彭冠宇表示，從尋求永續與陪伴偏鄉的理念開始行動，他們選擇以串連多家食品製造廠商與媒合食物銀行，並協助分擔運費與冷藏設備，來盡社會責任，提供新鮮格外品給偏鄉國中小學等據點，目前已有100多個據點獲得照顧。

全家便利商店部長吳采樺說，過去有媒體報導全台超商每年合計浪費了約70億元的報廢食物，因此針對效期短的鮮食，設計出一套具一致性、自動化的機制，藉由時控條碼、時間定價來運作「友善時光」行動，將即時鮮食打折促銷，以減少食物浪費，也帶動其他超商業者跟進。

家樂福文教基金會總幹事林夢紹說，2014年展開惜食、食物捐贈計畫等行動，串連供應商、合作餐廳、顧客一起行動。目前更擴展到永續生產，企圖以商業力量帶動「食物轉型」，推出非籠飼雞蛋、動福牛奶、人道屠宰、永續魚罐頭等動物福利商品，也有與小農合作，標榜友善生物棲地的農產品。

環保署表示，惜食最重要的其實是從「源頭」開始減量，而不是製造出大量的浪費後才想辦法解決，例如民眾烹飪時就可以盡量減少食材浪費。

偏鄉學校 環保署 台積電

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