7.3萬青少年陷新型菸品危機 家長團體籲速修法

台灣超過7.3萬名青少年正陷入新型菸品危機，除了新北市、嘉義市訂有相關自治條例，其他縣市至今仍無「法」可管。全國家長會長聯盟今天表示，除了台北市議會有望於本會期通過禁止電子煙、加熱菸的「雙禁」政策，也呼籲行政院長蘇貞昌應履行承諾，速將「菸害防制法修正草案」送入立法院審查，明確禁止電子菸、加熱菸。

根據國民健康署調查，青少年吸菸率自民國98年菸害防制法新規定實施後，10年來首度上升。其中高中職學生電子煙使用率由107年的3.4%竄升至108年的5.6%，年增6成；國中學生由107年的1.9%上升至108年的2.5%，增幅亦達3成，超過5.7萬名青少年使用電子煙，更有1.6萬青少年使用加熱菸。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，台灣現行禁用加熱菸，但在網路社群與實體店面行銷與推波助瀾下，國高中生使用率已達2.33%，不僅與已開放加熱菸的韓國不相上下，甚至比同期禁止的美國1.6%更高。鄰近的日本，政府開放加熱菸為成人選擇，結果青少年吸食加熱菸4年成長8倍，韓國更在短短3年間增加19倍。

全國中小學校長協會理事長張信務也提到，青少年使用電子菸比例快速成長，令人怵目驚心，讓校長老師都很擔心。他說，孩子正在成長階段，學校用心建構友善校園，也希望政府幫忙建構友善城市，讓危害青少年的東西能被法律規範，不讓青少年接觸，也讓學校比較能有效管理。

一名家長也提到，孩子回家向他反映，不少同學會抽電子煙、菸味很臭，甚至還有學生看人不順眼就直接將口中的煙吐向同學頭上。她也說，電子菸香檳口味、百香果口味，年輕人好奇心使然，就會一直買，難以制止。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝說，新興菸品成分相當多，有些成分甚至無法釐清內容為何，若是商業產品，也常被說是「機密」、不可外流。不過，多項研究皆指出，新興菸品毒物多達1.5萬種，恐危害腦部、肺部、心血管等功能。

彭純芝也提到，根據國外文獻顯示，在90天內有使用電子煙品的就醫病例中，有九成都需要住院，五成要住加護病房，兩成需要插管使用呼吸器。其中，有二成四返家後還要繼續使用氧氣，對肺部損傷不亞於新冠肺炎。

彭純芝表示，有些人誤以為電子菸可協助戒菸，事實上，許多煙油仍含有尼古丁等成癮物質，研究指出，若青少年階段使用這些菸品，未來使用藥毒比例也相對高，煙油經高溫霧化即便無尼古丁，所產生的PM2.5也會對呼吸道產生影響。呼籲政府應嚴加管理。