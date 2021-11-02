治空汙 環署今公告加嚴水泥業空汙排放標準

水泥業為大型固定汙染源，為鼓勵公私場所提升空氣汙染防制設備、推動資源循環，環保署今天修正發布「水泥業空氣汙染物排放標準」，加嚴氮氧化物、增訂硫氧化物等排放標準，預估可減少水泥業汙染排放達16%，每年約減少氮氧化物2246公噸，相當於3500輛大型柴油車年排放量。

標準修正有三大管制重點，為加嚴既有管制空氣汙染物排放標準、增訂空氣汙染物管制項目與排放標準，並建立中央與地方政府一致性管理原則，包括加嚴氮氧化物排放標準並分階段實施，規範應於113年起符合300ppm、115年起符合220ppm；增訂硫氧化物排放標準為100ppm，鼓勵公私場所提升防制效能；粒狀物不透光率每6分鐘紀錄值高於特定不透光率累積時間逐年下修至2小時。

環保署說，將給予既存業者合理緩衝期限，採分階段實施加嚴標準，以符合顧環保、顧產業原則。希望藉由本次修法促使產業更新或提升防制設備效能，也會持續檢討水泥業氟化物及重金屬汞排放標準加嚴管制，以減少有害空氣汙染物排放及長程傳輸衍生的環境汙染。