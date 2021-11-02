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蜜粉、粉撲去頭髮油膩好方便？ 食藥署警告：嚴重會掉髮

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然頭皮蜜粉、頭髮粉撲能吸附頭髮上的油污，但只能用做短時間應急的方法，不能代替洗頭。圖／ingimage
雖然頭皮蜜粉、頭髮粉撲能吸附頭髮上的油污，但只能用做短時間應急的方法，不能代替洗頭。圖／ingimage

秋季來臨，有時候懶得洗頭，就會千方百計解決頭髮油膩的問題，例如戴帽子、用蜜粉或粉撲覆蓋。食藥署則提醒民眾，若錯誤使用「粉撲」，是會掉頭髮的。

前陣子流行使用「粉撲」覆蓋瀏海或頭頂的油膩感，市場更針對民眾頭髮油膩的問題，推出頭皮蜜粉。不過，食藥署在臉書粉絲專頁《食用玩家-食藥署》表示，雖然頭皮蜜粉、頭髮粉撲能吸附頭髮上的油污，但只能用做短時間應急的方法。食藥署進一步說明，粉體並沒有清潔效果，強調不能代替洗頭，若長時間沒有洗頭，油脂會阻塞頭皮毛囊，引起頭皮發癢發紅，嚴重會造成過敏、甚至掉髮

食藥署提醒，使用頭皮蜜粉後，一定要洗頭。如果頭皮出油嚴重，應就醫並諮詢適當的解決方法。

有些人則會直接戴帽子，但又擔心長期配戴會導致禿頭。根據皮膚科陳昱璁醫師說法，「戴帽子或安全帽和禿頭一點關係都沒有」，但如果帽子、安全帽內裡沒有清潔乾淨，加上悶熱潮濕，容易孳生細菌、黴菌，就會造成頭皮發炎感染，影響頭髮生長。

至於每天洗頭，會不會增加掉髮數量，陳昱璁指出，正常人一天掉髮量約一百條，頭髮脫落後，皮膚底下的生長點才能長出新頭髮。相反，不洗頭反而會造成毛囊阻塞，影響頭髮的健康。

掉髮 黴菌 皮膚科 醫師

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