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市售飲料宣稱無糖、低能量 消基會檢出添加甜味劑

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會在今年7月間至雙北的量販店、福利中心、便利商店與線上購物等販售通路，購得10件飲料類樣品與15件蜜餞類樣品，共計25件樣品。記者葉冠妤/攝影
消基會在今年7月間至雙北的量販店、福利中心、便利商店與線上購物等販售通路，購得10件飲料類樣品與15件蜜餞類樣品，共計25件樣品。記者葉冠妤/攝影

消基會在今年7月間至雙北的量販店、福利中心、便利商店與線上購物等販售通路，購得10件飲料類樣品與15件蜜餞類樣品，共計25件樣品。消基會說，市售10件宣稱無糖、低糖、低熱量或是主打清爽訴求的飲品，皆添加1到3種甜味劑，雖然甜味劑對人體健康的影響尚無定論，仍建議消費者選擇精製糖的替代品時，優先選擇天然蜂蜜或楓糖漿。

食品的甜味來源，常見於具有熱量的蔗糖、葡萄糖、果糖等醣類或是來自於甜味劑類食品添加物。消基會表示，甜味劑種類繁多，常見的有醋磺內酯鉀、糖精、環己基（代）磺醯胺酸、阿斯巴甜、紐甜、甘草素等，有些甜味劑甜度為砂糖的數十至數百倍，甚至數千倍，除了具有低熱量的特性，也可降低成本，因此常被用來作為砂糖的替代品添加於食品中。

消基會檢驗長凌永健指出，這次檢測的25件樣品，只有2件蜜餞類未檢出甜味劑，其餘23件皆檢出1到5種的甜味劑，檢出量皆符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」;此外，編號25號的「泰國頭等艙果乾」成分，未標示「紐甜」卻檢出此成分，雖檢出量符合規定，但仍涉及標示不實。

消基會說，本次甜味劑檢測結果，發現市售10件宣稱無糖、低糖、低熱量或是主打清爽訴求的飲品，皆添加1到3種甜味劑，另7件蜜餞類樣品在成分標示添加多種甜味劑，但實際檢出的甜味劑種類卻比標示來得少。

凌永健表示，甜味劑由於甜度高，只要添加少量就能有甜味，因此幾乎沒有熱量，對糖尿病患者或是須控制體重的人來說，能滿足口腹之慾，但有研究指出，孩童期若食用大量含糖或添加人工甜味劑的食品，到成年時會特別偏好甜味，另有研究長期攝入含有人工代甜味劑的食品，可能使胰島素分泌失衡，造成肥胖及Ⅱ型糖尿病。

他說，雖然甜味劑對人體健康的影響尚無定論，建議消費者選擇精製糖的替代品時，可優先選擇天然的蜂蜜或楓糖漿代替。

消基會 蜂蜜 糖尿病

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