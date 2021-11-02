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下探14度！入秋最強冷空氣下周一報到 最冷時間點曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
下周一，氣象局表示，東北季風明顯增強，再加上華南水氣東移，東半部、中部以北氣溫會明顯轉涼，氣溫會像溜滑梯一樣下降。 聯合報系資料照/記者胡經周攝影
下周一，氣象局表示，東北季風明顯增強，再加上華南水氣東移，東半部、中部以北氣溫會明顯轉涼，氣溫會像溜滑梯一樣下降。 聯合報系資料照/記者胡經周攝影

受到東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有降雨情形，大台北平地也有零星降雨；氣象局表示，明天受到東北風持續影響，不過影響程度會稍微弱一點，因此各地氣溫會略回升，不過迎風面仍是涼一點的天氣，其中大台北地區高溫24度左右，低溫約21、22度，北部地區包括桃竹苗，高溫則來到27、28度。

氣象局表示，明天雖然東北風影響減弱，但華南有些水氣移入，北部地區可能會有零星短暫飄雨，中部山區也有零星飄雨，中部平地、南部平地則是多雲到晴的天氣，午後南部山區則有零星降雨。

至於周四、周五的天氣，氣象局表示，四日天氣從東北風轉東風，五日則是東風轉南風，所以這兩天氣溫會明顯回溫，北部最高溫可能29度，中南部30度以上，不過中南部日夜溫差大，早出晚歸要記得多加件衣服。

雨勢部分，氣象局提醒，基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨的機率，其中4日因為吹東風，宜蘭、花蓮會有局部較大雨勢發生的機率；六日鋒面通過，七日東北風稍為增強，中部以北、東半部有短暫陣雨，其他地區都屬於多雲到晴的天氣。

至於下周一，氣象局表示，東北季風明顯增強，再加上華南水氣東移，東半部、中部以北氣溫會明顯轉涼，氣溫會像溜滑梯一樣下降，也會有短暫雨，北台灣8日低溫會降到16度，最冷時間點則可能是在9日、10日清晨，最低溫可能下降到14、15度。其中8日受到華南水氣影響，天氣濕冷，9日、10日水氣沒有這麼多，不過天氣一樣偏冷。

受到東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有降雨情形。圖／氣象局提供
受到東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有降雨情形。圖／氣象局提供

氣象局 低溫

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